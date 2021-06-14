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G7公報等國際聲明「多次提台灣」　產經：日本可說有所貢獻！

▲▼G7峰會在公報上表示，應針對新冠肺炎源頭進行第2階段調查。（圖／路透社）

▲2021年G7峰會於11日至13日於英國舉行，公報中首度提及台灣情勢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界七大工業國集團（G7）首度在峰會公報當中提及台灣局勢，其中日本首相菅義偉在會後受訪表示，將台海穩定納入領袖宣言中，是「很自然的事」。而日本媒體分析稱，菅義偉從4月與美國總統拜登會談開始，就多次提及台海穩定，因此日本對此可以說是有所貢獻。

根據日本《每日新聞》報導，日相菅義偉13日下午結束在英國召開的G7峰會後，針對G7公報提及台海局勢一事向隨行記者表示，「這是很自然的事情」，包含先前4月美日元首會談與5月G7外長會談中已經接連提及。而當被問到歐洲對中國的態度與美國等國是否存在程度落差時，菅義偉強調，「大家想法基本上相同，在各自交換意見的過程中，樂見能達成領袖宣言中的呈現。」

▲▼日本首相菅義偉於G7峰會後發表談話。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉於G7峰會後發表談話。（圖／路透）

《產經新聞》則報導，G7峰會公報中提及「台灣海峽和平與穩定的重要性」在4月美日聯合聲明中有類似的內容，菅義偉5月下旬與歐盟進行協商時發表的聲明中也包含了這點，因此，在創造如此趨勢方面，日本可以說是做出了貢獻。

報導稱，相較於歐洲國家傳統上著重俄羅斯、中東與非洲地區，其對中國的距離感與美國和日本不同，但對於日本來說，中國侵入尖閣諸島（釣魚台列嶼）與台海發生事態是「關乎安全保障的威脅」，因此G7這次達成這項共識至關重要。日本外務省官員解釋說，「有必要（將台灣情勢）視為國際性的問題。」

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