英國Delta變種單週飆109%！　佛奇警告：恐成美國主要毒株

▲美國加州即將告別口罩與社交距離。（圖／路透）



實習記者徐于文／綜合外電報導

印度「Delta」變種迅速蔓延全美，專家指出，此變種現已佔全國確診數的10%，在年輕群體中影響更高，未來一週內恐成為美國主要毒株。首席傳染病顧問佛奇（Anthony Fauci）更指出，單劑疫苗對Delta變種保護不強，但2劑疫苗保護性就很高，請民眾儘速前往接種。

首席顧問佛奇（Anthony Fauci）博士8日警告，Delta變種破壞性極大，英國確診病例單週飆升109%，其中逾90%皆是此病毒，且42名相關死亡病例中，有30%病患已接種2劑疫苗，美國「絕對不能重蹈英國的覆轍」。

英國公共衛生局數據顯示，單劑疫苗對Delta變種有效性僅33%，而2劑疫苗將比例大幅提升至81%，而完成接種疫苗卻死亡的病例大多為老年人，同時有併發症。

佛奇強調，美國不可因病例下降、疫苗廣泛就感到「自滿」，主要毒株「Alpha變種」比例大幅下降，目前僅佔確診者的44%，而傳染性更強的Delta變種正快速攀升，民眾應儘速接種疫苗，特別是12至20歲年輕群體，「如果你已經接種第一劑，一定要接種第2劑；如果你還沒接種疫苗，請馬上去接種疫苗。」

截至13日，美國已施打逾3億劑疫苗，包括64%民眾接種至少一劑，53%民眾完全接種疫苗，距離拜登7月70%民眾施打一劑疫苗目標並不遠，但仍有三分之一民眾表示對疫苗接種不感興趣，對全民免疫目標造成極大阻礙。