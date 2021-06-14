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英韓兩國元首G7會晤！文在寅讚英國「接種率高」：盼疫苗公平分配

▲▼英國首相強生、南韓總統文在寅透過G7展開雙邊會談。（圖／路透社）

▲英國首相強生、南韓總統文在寅透過G7展開雙邊會談。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅受邀出席七大工業國組織（G7）元首峰會，當地時間13日與英國首相強生進行雙邊會談，兩國強調應加強雙邊在國防安全上的合作，支持兩韓和平對話，評價雙方在新冠防疫上付出的努力，同時表示願在全球新冠疫苗公平配給上攜手合作。

根據《韓聯社》報導，南韓青瓦台發言人朴炅美代為傳達此次英韓元首會談的結果，文在寅向強生表示，英國是南韓的歃血同盟，曾派出8萬人參與韓戰，如此珍貴的友情南韓人永遠不會忘記。對此，強生回道，「英國將南韓視為重要的夥伴關係，期盼能強化與南韓之間在國防安全上的合作。」

文在寅提到美韓領袖峰會時，美國總統拜登所提出的對北韓（朝鮮）戰略政策，「期盼透過向北韓傳遞強烈的對話要求，能獲得北韓正面呼應」；強生則表示，英國在北韓設有大使館，「全力支持韓半島（朝鮮半島）和平進程政策。」

英韓兩國元首互相評價在防疫上的表現，承諾將會創造合作契機，在後新冠時代成為穩固的夥伴關係。文在寅表示，「由於強生堅毅的決定，使英國成為全球最先接種疫苗的國家，預估經濟成長規模能超過5%，成為全球的模範國家」；強生回道，「在文在寅總統領導下，南韓成為防疫楷模，有很多點值得我們（英國）向南韓學習。」

英韓兩國元首一致認為，全球新冠疫苗的公平分配是相當重要的議題，承諾在疫苗研發與公平分配等領域上擴大雙方的合作。文在寅表示，英國新冠疫苗的接種率高，成功對抗疫情；而南韓也期盼透過迅速的疫苗接種，在今年11月前達成「群體免疫」。

另外，英韓兩國元首還針對海洋汙染、伊朗核武問題、緬甸情勢等議題進行討論。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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