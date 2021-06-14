從台海問題到新冠疫苗　G7峰會公報「9大重點」一次看懂

▲七大工業國集團（G7）高峰會11日至13日在英國舉辦。（圖／路透）

文／中央社

七大工業國集團（G7）今天結束峰會。會後公報除提到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供應和疫源調查，更提到台海局勢、新疆和香港，以及氣候變遷等問題。

由美國、日本、英國、加拿大、德國、法國、義大利組成的G7，11至13日在英格蘭西南端康瓦爾郡（Cornwall）召開峰會。包括日本經濟新聞和共同社等媒體都報導，這次G7峰會公報是第一次提及台海情勢。

以下是這次公報重點整理：

●台海局勢

公報第60點提到：「我們重申維持印度洋-太平洋地區自由開放的重要性，這個地區應具有包容性，並以法治為基礎。我們強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。」

「我們依舊嚴正關切東海和南海局勢，強烈反對任何單方面試圖改變現狀及令緊張情勢升溫。」

●中國侵犯少數族群人權

公報當中抨擊中國侵犯少數族群人權，包括在新疆強迫勞動，以及在香港打壓支持民主人士。

公報寫道：「我們將推廣我們的價值，方式包括呼籲中國尊重人權和基本自由，尤其關於新疆，以及依據中英聯合公報和基本法所訂定，香港應享有的這些權利、自由和高度自治。」

● 承諾捐助10億劑COVID-19疫苗

G7未來1年內將供應10億劑COVID-19疫苗，今後幾個月就會跟民間部門、20國集團（G20）和其他國家合作提升捐助量。

公報內容寫道：「我們於2021年2月上次開會後，包括在卡比斯灣（Carbis Bay）這裡一再許諾，未來一年內將提供10億劑疫苗。」

「今後幾個月，我們將和民間部門、G20和其他國家合作提升捐助量。」

●呼籲世衛進行第2階段疫源調查

G7呼籲中國配合世界衛生組織（WHO），就這場全球疫病的起源進行第2階段的「透明」調查。

公報中說：「我們呼籲由世衛召集進行及時、透明、由專家領導、以科學為基礎的COVID-19第2階段疫源調查，包括在中國境內調查，如同專家報告所建議。」

● 承諾繼續經濟振興措施

G7領袖承諾，將繼續進行各自國家大規模經濟支援計畫。

G7峰會公報寫道：「我們將繼續支援我們的經濟，直到不再需要為止，並把我們的支援焦點從回應危機轉向促進未來的成長。」

● 同意氣候與保育目標

與會代表同意在2030年前，保護全球至少3成的陸地及海洋。意在設法終止並扭轉日益惡化生態多樣性的「大自然協定」（Nature Compact），也放眼在2030年前，將碳排放減少至2010年水準的近一半。

這包含規定「儘快」使用所謂的潔淨煤來發電，終結大多數國家支持的海外化石燃料產業，以及逐步淘汰汽油與柴油車。

●終結稅務「逐底競爭」

G7各國支持設立「更公平的稅務體制」，設定全球最低企業稅率、集體打擊逃稅，認為如此一來有助解決不公平的現況。公報內容並提到，G7現在將繼續按國家逐一討論一項全球最低企業稅率15%的計畫。

●力挺日本辦東奧

G7領袖表態支持日本「以安全、安心的方式」舉行東京奧運與帕運，作為全球團結克服COVID-19疫情的象徵。

●與俄羅斯的關係

G7在公報中表示：「我們呼籲俄羅斯緊急調查境內使用化武的情況並給予可信解釋；停止系統性打壓獨立公民社會與媒體；查明、阻止在境內發動勒索軟體攻擊、濫用虛擬貨幣進行洗錢和其他網路犯罪的人士，並追究他們的責任。」

公報中也提到：「我們重申有意與俄國建立穩定、可預測的關係，並將繼續就彼此存在共同利益的領域進行往來。我們再度呼籲俄國停止顛覆行為與惡意行徑，包括干涉他國民主體制，並履行國際人權義務和承諾。」