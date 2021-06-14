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G7國家聯手對中國強硬　抗衡一帶一路「通過B3W計畫」

▲▼G7,拜登（圖／達志影像／美聯社）

▲七大工業國集團（G7）峰會13日正式落幕。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

七大工業國集團（G7）高峰會今天落幕，各國在公報中批評中國的強迫勞動、不公平貿易行為，並提出對策抗衡「一帶一路」倡議。

這是拜登就任美國總統以來第一次的G7峰會。G7史上從來沒有一次峰會公報像今年一樣這麼直接批評中國，可見西方主要民主國家正跟隨美國腳步，對中國採取更強硬的立場。

新疆問題近年成了西方各國與中國爭執的焦點，歐盟、美國、加拿大、英國3月才聯手對中國實施制裁。G7在公報中批評中國少數族群的人權問題，並對農業、太陽能、成衣業的強迫勞動問題表示憂心，誓言將解決供應鏈的強迫勞動問題。

對此，德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示：「世界上許多地方的人受苦，不像我們一樣活在民主。」去年底，歐盟與中國完成談判的投資協定，也因為中國沒有對禁止強迫勞動做出堅定承諾受到批評，梅克爾指出，七大工業國期待中國批准國際勞工組織（ILO）的核心公約。

G7在公報中宣示將加強協調和集體行動，以對抗強迫技術轉讓、盜竊智慧財產權、扭曲市場的國有企業、造成過度生產的補貼等不公平的貿易行為，這裡沒有直接點名中國，不過顯然是衝著中國而來。

值得注意的是，G7為抗衡中國的「一帶一路」倡議，在這次峰會正式通過名為「重建更好世界」（Build Back Better World，簡稱B3W）的計畫，準備成立工作小組，大舉投資中低收入國家的基礎建設。

梅克爾說，西方工業國家已經意識到，必須為貧窮國家的發展做更多，而且只有「具體的計畫」才有用。不過，項目細節和金額都沒敲定，她期待下一次峰會能正式提出。明年德國將從英國手中接下G7的輪值主席國。

 
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