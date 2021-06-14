賈永婕募捐救命神器！曝「No.1神隊友」蔡明忠第一時間反應超感人

▲賈永婕募資捐救命神器，臉書大讚「神隊友」。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人賈永婕近期不但發起愛心活動，每天送100份便當到雙北各醫院，甚至在短短3天內募集了342台有「救命神器」之稱的全配HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）。她13日在臉書感謝所有參與的友人，特別稱讚富邦集團董事長蔡明忠，直呼對方是「神隊友No 1」，第一時間就認捐110台，讓她有如神助。

賈永婕透露，她近日收到朋友傳來的訊息，得知有現在醫院很缺「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），在經與醫生朋友確認後，她決定立刻發起募資，接著在各個熱心友人、企業的幫助下，短短3天就募集了342台HFNC，並且在13日這天送往各地醫院。

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▲賈永婕前往醫院捐贈救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕13日晚間在臉書發文，除了感謝所有熱心參與的友人，還特別感謝富邦集團董事長蔡明忠，她與蔡明忠2人有多年交情，這一次號召募資購買HFNC，蔡明忠也是第一時間響應。

賈永婕說，「神隊友No.1，富邦集團蔡明忠董事長」、「蔡董事第一時間聽完我的報告，以最快速度向醫護方確認這機器的效能，與需求的急迫性，他個人認捐了110 台，而且持續增加中」、「有他的支持我有如神助，代表這是對的事情」。

賈永婕13日上午前往台大送出15台，中午到榮總送25台、亞東醫院送出10台救命神器。她說，「史上最快速的捐贈，因為死神是沒有在放假的，所以就算是假期我們也要趕快爭取時間把救命神器送上第一線」、「正常的採購從訂購到交貨大約要三週到一個月的時間，我們三天內完成，病毒我跟你拼了。」