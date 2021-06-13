有練過？英國女王用「禮儀劍切蛋糕」…G7領袖全看傻

▲英國女王伊莉莎白二世在招待會上，用「禮儀劍」切蛋糕。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大工業國（G7）元首峰會在英國康瓦爾郡召開，從11至13日，為期3天，是全球新冠毅情爆發後近2年來，各國領袖首次面對面對談。英國皇室也在12日於伊甸園（Eden Project）接見各國領袖，期間，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）更幽默展現了如何用「禮儀劍」切蛋糕，逗得一旁賓客哈哈大笑。

綜合外媒報導，英國皇室12日在伊甸園舉行招待會，其中出現有趣一幕。女王伊莉莎白二世在切蛋糕時，竟使用康瓦爾的總督波利索（Edward Bolitho）獻上的「禮儀劍」（Ceremonial Sword），並表示，「這樣比較特別」，拒絕使用傳統刀具完成了切蛋糕的儀式。

最終，伊莉莎白二世在其他人的協助下，完成了切蛋糕儀式，甚至還滿意的說，「看起來非常好」，讓一旁的凱特王妃（Kate Middleton, Duchess of Cambridge）、英國查爾斯王儲（Prince Charles）的妻子卡蜜拉（Camilla）以及在場的賓客忍不住哈哈大笑。

為期3天的G7元首峰會中，將預計討論新冠全球疫情與復甦、全球經濟、氣候變遷、民主等議題。美國、加拿大、英國、德國、義大利、法國和日本等國領導人，也希望能在此次峰會上達成共識，並向世界表明，最富裕的民主國家有足夠實力，能夠和中國大陸日益增長的影響力抗衡。

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