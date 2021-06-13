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俄羅斯9月將推「新冠鼻腔噴霧疫苗」　兒童不挨針也能獲得同樣效力

▲▼加馬利亞研究所所長的金斯伯格（Alexander Gintsburg）。（圖／路透）

▲金斯伯格證實，俄羅斯計劃在9月推出一款適用於8至12歲兒童的新冠鼻腔噴霧疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

主導研發俄羅斯新冠疫苗「史普尼克-V」（Sputnik V）的科學家金斯伯格證實，俄羅斯已對一款適用於8至12歲兒童的新冠鼻腔噴霧疫苗進行測試，並計劃在9月推出相關鼻腔噴霧。

綜合路透社與俄塔社報導，同時也是加馬利亞研究所所長的金斯伯格（Alexander Gintsburg）表示，俄羅斯已對8至12歲的兒童，進行新冠鼻腔噴霧疫苗的實驗，並未發現副作用，而參與實驗的兒童，也沒有體溫升高的趨勢。

▲▼鼻腔噴霧劑。（圖／翻攝自推特／@Dr_Tzoi）

▲金斯伯格表示，鼻腔噴霧的效力與一般使用針筒的新冠疫苗無異。（圖／翻攝自推特／@Dr_Tzoi）

金斯伯格也指出，兒童使用的新冠鼻腔噴霧疫苗，效力與一般的針劑疫苗一樣，只是用噴嘴取代針頭而已。不過，金斯伯格並未透露研究的進一步細節，包括有多少名兒童已參與相關研究。

報導稱，金斯伯格在與俄羅斯的總統普京（Vladimir Putin）開會時表示，他們已準備好在9月15日之前，分發兒童新冠鼻腔噴霧疫苗，未來俄羅斯的兒童可以在不打針的情況下，以鼻腔噴霧的方式接種疫苗。

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