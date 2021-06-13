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中國遭G7針對！　駐英使館回應：小團體不能統治世界

▲▼七大工業國（G7）高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲七大工業國（G7）高峰會在英國展開。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

七大工業國（G7）高峰會11至13日在英國登場，各國領袖希望藉此機會達成共識，表明最富裕的民主國家有足夠實力，能夠和中國大陸日益增長的影響力抗衡。中國大陸駐倫敦大使館發言人則痛批「小團體不能統治世界」。

根據《路透社》報導，中國大陸駐倫敦大使館發言人13日表示，現在已經不是少數國家決定全球決策的時代了，「我們主張國家不分大小、強弱、貧富一律平等，國際上的事情應該由各國共同商量處理。」

館方說，世界上只有一個體系、一種秩序，那就是「以聯合國為核心」的國際體系和「以國際法為基礎」的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序。只有一套規則，那就是「以聯合國憲章宗旨和原則為基礎」的國際關係基本準則，而不是「少數國家制定的所謂規則」。

館方又說，世界上只有一種多邊主義，那就是「以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎」，平等相待、合作共贏的真正多邊主義，而不是基於「小圈子利益、搞集團政治」的偽多邊主義。

美國、加拿大、英國、德國、義大利、法國和日本等國領導人，希望能在此次峰會上達成共識，並向世界表明，最富裕的民主國家有足夠實力，能夠和中國大陸日益增長的影響力抗衡。

有消息人士指出，加拿大總理杜魯道（ustin Trudeau）在G7中主持關於中國的討論，呼籲各國領導人拿出一致的方法應對中國大陸引起的挑戰。

美國總統拜登則呼籲G7領袖公開譴責中國反民主行為，強調採取行動的必要性，同時提出全球基礎建設新計畫「重建更美好的世界」（Build Back Better for the World），提供數千億美元貸款，減輕發展中國家對北京的依賴，直接抗衡中國的「一帶一路」倡議。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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