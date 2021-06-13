美媒：華府日益擔憂「中國犯台」　激辯對台政策！專家曝轉向後果

▲美媒報導，華府日益擔心中國在未來幾年入侵台灣。圖為解放軍閱兵。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

美國《國會山莊報》報導，高級軍官近幾個月警告，北京可能在10年內入侵台灣，在台海周邊進行兩棲作戰登陸演習等武力展現，進一步拉響警鈴。華府日益擔憂中國未來幾年採取行動的可能性，也掀起放棄「戰略模糊」政策甚至轉向「戰略清晰」的激辯。但專家指出，此舉恐怕反而激怒北京，引爆兩岸戰火。

時任美國印太司令部司令、海軍上將戴維森 （Philip Davidson）退役前曾在3月向參議院表示，中國可能「在6年內」試圖入侵台灣。其繼任者阿奎利諾（John Aquilino）也向議員們表示，「這個問題比大多數人認為的更加接近」，他談及台灣議題時說，「共產黨的復興岌岌可危」，「首要任務」就是併吞台灣。

智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）研究員葛來儀（Bonnie Glaser）本周也向參議院表示，中國將收復台灣視為「當務之急」，且「正在使用各種工具，削弱台灣人民對政府的信心以及反抗與中國統一的意願」，但仍更希望在不流血的情況下，實現統一的長遠目標。

葛來儀談及「戰略模糊」時表示，「美國能夠也應該採取措施，加強台灣安全與海峽兩岸威懾力量」，但若真的放棄美國這項長期政策，可能反而引發中國入侵。

▲美軍第7艦隊司令部宣布，伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）於2月24日遵循國際法規，通過台灣海峽，展現致力打造「自由開放」印太地區的精神。（圖／達志影像／美聯社）

國家情報總監海恩斯（Avril Haines）也持類似看法，她4月向參院軍事委員會表示，如果放棄「戰略模糊」政策，可能「強化中國認為美國決心遏止其崛起的想法……導致北京在全球範圍積極損害美國利益」。

美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）認為，考量到台灣軍力與人口規模，一支能夠成功壓制全島的軍隊跨越台灣海峽，將是「一項極其複雜與困難的行動」，即使在沒有反抗力量的情況下仍是如此。他強調，雖然美國協防台灣可能是一項政治決定，但「我們確實有軍力」擊退中方入侵。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）本周發布機密指令，加強美方對中國的軍事關注，雖然尚不清楚具體措施，或者台灣在其中扮演的角色，但他在公開聲明中表示，此命令是為了「提高部門振興盟友與夥伴網路的能力，加強威懾、加速發展新的作戰概念、新興能力、未來軍力態勢以及現代化的行政與軍方人力」。

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