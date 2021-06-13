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日男「想吃牢飯」隨機撞死兩人！　檢方求處死刑

▲▼監獄,坐牢。（圖／CFP）

▲日男想坐牢隨機撞死兩人。（示意圖／CFP）

文／中央社

日本一名男子為了想吃牢飯，興起竊車隨機殺人念頭，在發現兩名在路邊清掃的男女後，特意駕駛偷來的卡車掉頭衝撞兩人，造成兩人死亡。檢方認為被告罪無可逭，求處死刑。

日本讀賣新聞報導，日本福島縣三春町一條國道（類似台灣的省道）上，2020年5月發生正在清掃街道的兩名男女遭卡車撞死，且駕駛肇事逃逸的事件。

51歲卡車駕駛盛藤吉高事發後被依殺人等罪嫌起訴，檢方本月11日在福島地方法院郡山支部進行的裁判員審判上，具體求處被告死刑。

檢方認為被告有明確殺人意圖，但被告辯護律師認為是由「間接故意」（未必故意）造成的殺意，應判處無期徒刑。此案已審判終結，預計本月24日宣判。

根據起訴書，被告2020年5月31日上午在郡山市內偷了一輛卡車，無照駕駛行經三春町山田路段的國道288號時，以時速約60到70公里撞死時年55歲上班族橋本茂，及52歲上班族三瓶美保。

檢方指出，被告犯案動機是為了能長時間進入監獄服刑，才決心犯下隨機殺人事件。

被告在路上發現兩名對象後，特意將卡車掉頭再加速衝撞兩人，檢方表示，「很清楚有殺害兩人的意圖」，這種極度輕視生命且極為惡質的行為，不得不求處死刑。

辯方在最終辯論時，也認為從被告特意加速等方面來看，確實有衝撞意圖，但不能說有殺害意圖；跟其他死刑案件相比，不能說盛藤的固執與殘虐性顯著較高，應判處無期徒刑。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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