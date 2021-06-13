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美「嬌生、AZ」疫苗生產線爆交叉汙染！ FDA仍批准1千萬劑出口

▲▼疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新興藥廠傳出疫苗生產線發生交叉汙染事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

位於美國巴爾的摩（Baltimore）的新興藥廠（Emergent BioSolutions），日前傳出廠內2條不同品牌的疫苗生產線發生交叉汙染事件，而被美國食品藥物管理局（FDA）扣留其生產的疫苗、拒絕核准上市。然而，FDA最近卻改變態度，核准出口其生產的1000萬劑疫苗，讓人們對疫苗的品質與生產程序產生質疑。

綜合CNN、《紐時》等外媒報導，同時擁有嬌生與AZ疫苗代工授權的新興藥廠，在今年3月發現，其廠內的嬌生疫苗生產線與AZ疫苗生產線發生重要原料交叉汙染，導致1500萬劑嬌生疫苗因品質不合格而被銷毀。

政府接獲通報後，發現新興的生產設備未經充分消毒，才導致了汙染發生，因此下令立即關閉新興藥廠的產線，並在隨後扣留了廠內嬌生生產線與AZ生產線所產製的上億劑疫苗。新興的AZ疫苗代工權也因此被剝奪。

FDA事後證實，他們在進行品質管制後，確認該藥廠有5個批次、總量高達6000萬劑的疫苗品質不合格，因此拒絕核准新興的疫苗上市。不過，FDA在11日卻突然改變態度表示，仍有部分新興製造的疫苗可以被使用，因此核准出口其生產的1000萬劑疫苗。

CNN推測，FDA為新興的疫苗發出許可證，可能與美國近期嬌生疫苗短缺有關，而《華盛頓郵報》則指出，FDA核准的1000萬劑疫苗預料將被出口至其他國家，但據《紐時》報導，FDA的監管人員無法保證新興藥廠在製造這批疫苗時有遵循生產規範。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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