　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：Delta病毒患者靠「雞尾酒療法」症狀1天消失　醫曝濫用後果

▲▼印度,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度亞洲腸胃病學研究所（AIG）實驗發現，雞尾酒療法對印度變異毒株（Delta variant）效果顯著。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

印度亞洲腸胃病學研究所（AIG）展開大規模研究，試驗抗體雞尾酒療法對印度變異毒株（Delta variant）的有效性。學者宣稱，40名染疫受試者「症狀在1天內消失」。但是，所長瑞迪（Dr Nageshwar Reddy）警告，此療法必須謹慎使用，因為如果「過度使用，就會出現更多變種病毒」。

《新德里電視台》引述研究團隊說法報導，40名3至7天內感染患者參加試驗，服用單劑抗體雞尾酒藥物，並於1周後接受檢測分析。瑞德表示，「他們24小時內從發燒、疲憊等臨床症狀中恢復」，且幾乎所有病患「接受PCR檢測時，病毒都消失了」。

儘管如此，瑞迪也強調，唯有在衛生部依法緊急授權的情況下，才可以在經篩選患者身上謹慎使用此療法，以免適得其反，造成更嚴重的後果。

瑞德引述美國研究結果指出，抗體雞尾酒療法對於英國變異毒株（Alpha variant）、南非變異毒株（Beta variant）以及巴西變異毒株（Gamma variant）有效，但此前沒有人測試過印度變異毒株。

雞尾酒療法去年被用於美國前總統川普的染疫療程，此後受到各界關注；據悉能夠減緩輕症、中度症狀患者病情，雖費用十分高昂，但需求持續成長。另外，患者接受此療法後，體內將存在大量抗體，建議3個月後再接種疫苗。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／再增26死！今增174例本土個案　社區感染死亡破400
LIVE／機組員「3+11」將修嚴　陳時中最新說明
不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光
人妻打手遊尬上2小王！自白「曾壞10次↑」　老公提告結果傻眼
蛋放桌上忘記吃！孵出五隻小萌鴨　他「瞬間不餓了」
3+11被指破口！機組員檢疫將加嚴「7+7」　交長下午說明
賈永婕正在送「救命神器」　各界支持響應！她回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

研究：Delta病毒患者靠「雞尾酒療法」症狀1天消失　醫曝濫用後果

印尼實際疫情遭嚴重低估！血清抗體研究：曾染疫人數遠高於官方數字

日相菅義偉G7峰會支持台灣參與WHA　「不應出現地理空白」

巴西總統沒戴口罩群聚千人　遭地方政府開罰！挺疫苗卻驚爆1句話

智利疫苗接種率「全球第5」　首都確診數竟激增...宣布再封城！

莫斯科全市下周放假「薪水照領」！確診飆去年高峰　急推在家防疫

「台灣謝日本」登產經新聞！台130企業團體大手筆集資買全版廣告

德媒：科興、國藥疫苗尚未獲歐盟批准！　中國旅客遊歐恐受阻

防止新冠悲劇重演！G7簽《卡比斯灣宣言》加速疫苗研發與疾病追蹤

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

王大陸遭柯震東虧「吻蔡卓宜事件」秒斷線XD　揭大平台真相..「同台朴敏英沒人注意」心很涼

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

端午連假管制「匝道成停車場」！　主線比省道空...物流1小時開1公里

強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

研究：Delta病毒患者靠「雞尾酒療法」症狀1天消失　醫曝濫用後果

印尼實際疫情遭嚴重低估！血清抗體研究：曾染疫人數遠高於官方數字

日相菅義偉G7峰會支持台灣參與WHA　「不應出現地理空白」

巴西總統沒戴口罩群聚千人　遭地方政府開罰！挺疫苗卻驚爆1句話

智利疫苗接種率「全球第5」　首都確診數竟激增...宣布再封城！

莫斯科全市下周放假「薪水照領」！確診飆去年高峰　急推在家防疫

「台灣謝日本」登產經新聞！台130企業團體大手筆集資買全版廣告

德媒：科興、國藥疫苗尚未獲歐盟批准！　中國旅客遊歐恐受阻

防止新冠悲劇重演！G7簽《卡比斯灣宣言》加速疫苗研發與疾病追蹤

快訊／再增26死！今增174例本土個案　社區感染死亡破400人

季後賽球隊落後就爆發！　美媒曝雷納德超狂數據

不只救命神器！賈永婕「日捐100個愛心便當」　8名大咖藝人全響應

快訊／端午連假匝道塞車回堵　蘇貞昌下令：彈性調整管制

竹市長者疫苗端午開打　6色通知單分區注射！通關搶先看

阿巴西簽約成羅生門　經紀團隊否認加盟新北中信

食力foodNEXT／漲漲漲！新冠疫情爆發　食物通膨時代即將來臨

快訊／蘇貞昌下令「杜絕打疫苗亂象」　要求指揮中心督導地方政府

湖北菜市場氣爆「搜救出144人」　省長趕往現場「民眾排隊捐血」

爆炸性頭痛　當心腦動脈瘤破裂

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

國際熱門新聞

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

政黨領袖16歲愛女屍體吊掛樹上　遭人性侵滅口！

遊湖碰洩洪　4女慘卡壩邊照片曝

防疫關在家變乖僻易怒！　8歲童送醫確診腦瘤

智利接種率全球第5　首都卻再封城

比利時極右軍人偷走軍火　追殺病毒學家

巨鱷嗜血活剝滅村！被捕後下場曝光

英國疫情又加劇 傳首相強生擬暫緩解除防疫管制

「感謝日本」登產經新聞！台130企業團體買下全版廣告

白宮：G7力挺重建更好世界計畫 抗衡一帶一路

泰國現漏電姊夫！女自己解決下面險著火

G7領導人合照　美媒：少了川普氣氛似乎沒那麼緊張

歐盟首長：年底前出口7億劑疫苗

打莫德納輝瑞　美日接種者現心臟疾病

更多熱門

相關新聞

張文宏：變種病毒臨床數據顯示「人類可贏得這場持久戰」

張文宏：變種病毒臨床數據顯示「人類可贏得這場持久戰」

變種新冠病毒為防疫帶來更大挑戰，不過，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏12日晚間發文表示，從變種病毒的臨床數據中可以發現，人類仍可贏得這場持久戰。

東吳1住宿生確診　同宿74人PCR全陰

東吳1住宿生確診　同宿74人PCR全陰

一家三口確診！嬤往生、父女隔離　醫看新聞倒吸一口氣

一家三口確診！嬤往生、父女隔離　醫看新聞倒吸一口氣

巴西總統沒戴口罩　地方政府開罰

巴西總統沒戴口罩　地方政府開罰

莫斯科全市下周放假「薪水照領」

莫斯科全市下周放假「薪水照領」

關鍵字：

抗體雞尾酒療法雞尾酒療法新冠肺炎變種病毒世界疫情印度疫情

讀者迴響

熱門新聞

腹痛發燒以為脹氣！女童急速惡化裝葉克膜

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

被指私下傳訊安慰何孟遠！　元元怒曝「幕後真兇」

「救命神器」來了！賈永婕捐各醫院

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

醫：每日新增要降到200例以下了

醒醒吧！粉絲才不買BTS餐的紙袋

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

助攻水庫！最大贏家一天賺夠2個月

看照買房　「秘密空間」讓她傻了

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

高雄疫苗開打超快　他曝凌駕全台的「偷吃步」

ICU醫生「爆哭致敬」賈永婕！

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

新北女醫護負責人「上吊亡」！背景曝

更多

最夯影音

更多
男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！
柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面