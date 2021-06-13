強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

▲拜登先與強生的妻子擊肘後，才和強生打招呼，讓他十分尷尬。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

第47屆七大工業國組織高峰會（G7 Summit）正在英國卡比斯灣（Carbis Bay）如如荼地進行中，但身為東道主的英國首相強生（Boris Johnson）卻被英媒爆料，在現場頻頻被冷落，甚至受歡迎度還不如他的新婚妻子凱莉（Carrie Johnson）。

據《衛報》報導，強生與妻子凱莉在11日迎接各國領導人的到來時，他婚後首次露面的妻子瞬間成為焦點，以至於貴為首相的強生也失去了眾人的矚目。在美國總統拜登（Joe Biden）抵達卡比斯灣時，強生急忙迎上前，想和拜登擊肘打招呼。這時拜登卻將其攔住，並轉向凱莉先行與她擊肘，再和愣在原地的強生打招呼。

▲強生擠入拜登和馬克宏中間合影。（圖／達志影像／美聯社）

這也不是強生在高峰會上唯一一件尷尬的事。在各國領導人都到齊後，強生便號召各位一同合照。拜登原本站在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）身邊，但強生似乎想重現英國前首相丘吉爾（Winston Churchill）與美國前總統羅斯福（Franklin Roosevelt）一同合照的場景，便硬是擠入2人中間，將2人分開。

強生隨後在帶領眾位國家領導人進入會場時，他突然停下腳步想與身後的拜登和說話，沒想到一轉身，卻見到2人像是好兄弟一般抱在一起，讓被冷落的強生只能尷尬地在德國總理梅克爾（Angela Merkel）獨自徘徊，讓人不勝唏噓。

▲強生一回頭，就見到馬克宏和拜登抱在了一起，讓他感覺被冷落。（圖／達志影像／美聯社）

對於強生頻頻被忽視的境遇，《衛報》表示，這就和年輕人在社交場合上努力表現自己，卻在回首時發現所愛之人已在他人懷抱中一樣尷尬，不過《衛報》強調，現場因為防疫而改用擊肘來打招呼，至少可以避免了川普時代「大家必須像假人一樣握手19秒」更尷尬的情景。

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