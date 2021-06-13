快訊／爆社區感染後死亡數將破400人！　指揮中心下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情延燒月餘，自5/11爆發社區感染至6月12日，已累積1萬1443人確診、399人死亡，依照近期每日死亡以兩位數增加推估，今（13）日死亡人數恐破400人。針對隱形缺氧猝死事件頻傳，指揮中心已開放民眾居家快篩，現已有2款試劑獲准進口，最快下週抵台，相關使用指引是否會一並訂出，指揮中心下午有望說明。

指揮中心昨日召開「新冠病毒重症個案個案臨床處置」線上課程，請來林口長庚副部長高國晉進行專題演講，談論隱形缺氧成因與機轉。高強調，隱形缺氧可從症狀與血氧濃度分為4區塊，如果確診者無症狀，血氧濃度又在90%或95%以下，就代表進入「紅區」，需要特別留意；但住院病患中症狀都在半天內中轉值下，有症狀者也不能掉以輕心。

由於病毒已入侵台灣社區，高國晉建議，若要防堵隱形缺氧猝死，可以在社區廣設篩檢站，找出潛在感染者，檢疫所與檢疫旅館也廣設相關偵測裝備，以利患者出現症狀及時送醫。

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此外，疫苗施打也被視為控制此波疫情的重要關鍵，日本捐贈124萬劑AZ疫苗已將50萬劑配送至各縣市，指揮中心定調以15日（二）開打，依疫苗接種順序1至7類族群施打，其中以75歲以上長者（含65歲以上具原住民身分者）人數最多。

因應疫苗開打，各縣市也紛紛擬定措施，今（13）日上午8時起，台北、新北等縣市已開放85歲以上長者預約，基隆市、桃園市則採由里長、里幹事造冊發配接種時間與地點，詳細預約數字為何，指揮中心下午也有望一併說明。