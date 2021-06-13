德媒：科興、國藥疫苗尚未獲歐盟批准！　中國旅客遊歐恐受阻

▲「歐盟數位COVID證明」（EU Digital COVID Certificate）將上路。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國科興（Sinovac）與國藥疫苗（Sinopharm）皆已獲得世界衛生組織（WHO）批准列入緊急使用清單，不過至今尚未獲得歐盟藥品管理局（EMA）批准，因此在歐盟準備推出疫苗護照之際，已接種此兩款疫苗的中國大陸旅客，想要在歐洲暢行無阻恐怕還有難度。

根據《德國之聲》報導，歐盟推出的「歐盟數位COVID證明」（EU Digital COVID Certificate，俗稱歐盟疫苗護照）將在7月1日上路，持有者在歐盟旅行時，可以免除隔離、檢測等限制，而護照上也會載名持有者是接種了哪一款新冠疫苗。

報導指出，WHO已批准中國科興與國藥疫苗緊急使用，但歐盟EMA在5月初啟動對科興的加速審核程序後，兩款疫苗至今尚未獲得批准；EMA也稱，科興疫苗目前還沒有提交旨在上市的申請。

和科興共同列入審核程序的疫苗還有德國CureVac、美國的Novavax與俄羅斯衛星V疫苗（Sputnik V）。歐盟議會綠黨籍議員、醫師保盧斯（Jutta Paulus）表示，在EMA評估之前，讓接種尚未獲得批准疫苗的旅客免除隔離、檢測是種風險。

不過，這並不代表施打科興、國藥疫苗的旅客完全無法入境歐盟國家，因為疫苗護照並非旅行用文件，各國仍可自行決定，是否認可未獲EMA批准的疫苗，例如希臘和賽普勒斯就承認科興、國藥疫苗，匈牙利也在加速批准中。

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