仁愛醫院傳院內確診！院方證實：2人染疫

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院仁愛院區傳出院內確診！院方證實，仁愛院區確實有2人確診，針對相關情況，還有待了解後，發布相關回應。據了解，仁愛院區2名確診者是婦產科病房的患者和丈夫。

▲仁愛醫院有2名院內確診。（圖／記者黃彥傑攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市聯合醫院包括院本部、中興院區、仁愛院區、和平婦幼院區、忠孝院區、陽明院區、松德院區、林森中醫昆明院區、昆明防治中心9單位，其中和平、忠孝、松德、陽明和昆明院區在這波本土疫情爆發後，接連出現院內確診個案，而仁愛院區繼上次患者在戶外採檢站破窗偷跑後，今也有院內確診。

而針對北市聯醫疫情情況，除了一開始的和平院區，5/19松德院區有員工和看護確診，但兩人並不是院內感染，員工是住在萬華；5/26北市和平醫院昆明防治中心也有6人確診，其中4名為委外廠商派駐工作人員，2名為聯合醫院員工；忠孝院區6/3有急診科醫師無症狀確診，疫調初步認為是院外感染；6/8陽明院區也有多名醫護確診，感染源是替確診者插管時，被嘔吐物噴濺造成感染。

而仁愛院區在6/2則是遇到一名確診個案，因情緒激動持木棍敲打破壞組合屋玻璃，未經許可自行離院，而經查，該個案為一名通緝犯，離開醫院後還搭乘捷運落跑，所幸最後警方於萬華租屋處逮到人了。關於今日傳出的確診個案，還有待稍晚院方發佈回應。