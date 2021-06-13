上千菲人「獨立日」中國使館前示威！　要求離開西菲律賓海

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

今天是菲律賓獨立紀念日，多個菲國民間團體號召上千名支持者聚集中國大使館前，高舉「中國離開」、「終結中國傀儡政權」等標語，要求中國船隻離開西菲律賓海。

馬尼拉與北京的南海主權紛爭自3月下旬以來升溫，馬尼拉指約220艘中國海上民兵船集結南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef），要求離開菲國專屬經濟海域。

馬尼拉當局雖持續提出外交抗議，但菲國官方表示，截至5月12日，仍有近300艘中國海上民兵船散布在鄰近巴拉旺省（Palawan）自由鎮（Kalayaan）海域。

終結杜特蒂行動（Duterte Wakasan Movement）、左翼政黨「人民第一黨」（Bayan Muna）、憂思教師聯盟（Alliance of Concerned Teachers）等團體組織車隊，今天從大馬尼拉地區奎松市（Quezon）和馬尼拉市兩個集結點出發，率領支持者沿路高鳴喇叭，最終聚集到位於馬卡蒂市（Makati）的中國大使館前。

數十名菲國警察嚴陣以待下，上千名示威民眾呼喊「菲律賓是我們的，中國離開！」並高舉「打倒帝國主義」、「中國離開」、「終結杜特蒂」、「終結中國傀儡政權」等標語表達訴求。

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



出席示威活動的菲律賓前眾議員柯梅那瑞斯（Neri Colmenares）目前擔任前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）組成的反對陣營聯盟1SAMBAYAN召集人。

他告訴中央社記者，今天是菲律賓獨立紀念日，但「我們認為我們不是獨立的，因為中國不僅控制西菲律賓海，還控制我們的經濟，甚至我們的總統。這種情況下，一個國家如何聲稱自己是獨立的」？

柯梅那瑞斯說，1SAMBAYAN希望聯合反對陣營共同推派一組正副總統候選人，在明年大選中，擊敗總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）政治王朝。因為很多人認為，若另一個杜特蒂在明年大選勝出，將意謂「接下來6年，中國將繼續侵占西菲律賓海和我們的政治、經濟事務」。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任。杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）支持度目前在可能的總統參選人中一枝獨秀，被認為很可能在明年大選奪下總統寶座。

參與示威的菲律賓奶茶聯盟共同召集人盧培德（Gino）說：「我們在全亞洲看到人權受到嚴重侵犯，人們失去生計和生命。我們今天在這裡不僅是和大家一起爭取我們在西菲律賓海的主權權利，也是反抗亞洲和全世界的威權主義。」

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