政黨領袖16歲愛女「身穿紅衣」屍體吊掛樹上！遭人性侵後挖眼滅口

▲少女被當地居民發現陳屍在樹林中。（圖／翻攝自今日印度）



記者王佩翊／編譯

印度一名16歲少女9日被發現陳屍於森林中，屍體被人吊在一棵樹上，死者的家屬則懷疑少女生前曾經遭到性侵。警方表示，死者是當地政黨「人民黨」領導人的女兒，她生前遭人挖出右眼，目前已經鎖定主要嫌疑人，不排除有同夥。據悉，嫌犯將女子殺害後吊在樹上，疑似是為了讓一切看起來像是一起單純的自殺案件。

根據《今日印度》報導，這名住在布哈巴村（Budhabar）的16歲少女是家中長女，她的父親是當地政黨「人民黨」領導人。事發前幾天，少女曾經與家人發生激烈的口角和扭打，7日上午10時氣憤離家後，就徹底失蹤。家屬眼看少女失聯，焦急不已，於是在8日緊急通報失蹤。

▲死者的屍體被吊掛在樹上。（圖／翻攝自今日印度）



警方隨即展開搜查，不過沒想到不久後少女便被發現陳屍在森林中。當地居民發現，身穿紅衣的少女被吊在拉里瑪蒂森林（Lalimati）的一棵樹上，右眼疑似遭人挖出，死狀相當悽慘，身上也有多處傷痕。當地官員懷疑，少女死前曾經遭到毆打，兇手疑似是要將少女偽裝成自殺，才會將她的屍體懸掛在樹上。

少女的遺體10日被送往當地醫學院進行屍檢。據家屬表示，她生前曾經遭到兇手性侵。警方在現場尋獲一支手機，進行初步分析後，鎖定一名23歲已婚男子達努克（Pradeep Kumar Singh Dhanuk），懷疑他罪嫌重大。警方初步判斷，不排除還有其他同夥。

少女的遺體10日經過屍檢後，當晚隨即火化。而少女父親所屬的人民黨則透過發言人表示，如果警方的調查無法平息家人的疑慮，將會要求進行獨立調查。

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