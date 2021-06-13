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印尼實際疫情遭嚴重低估！血清抗體研究：曾染疫人數遠高於官方數字

▲▼印尼疫情。（圖／路透）

▲印尼實際疫情恐比官方數字還要嚴重。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

印尼累計確診人數高達189萬人，占全國的0.7%，然而卻有多份血清抗體檢測數據顯示，當地曾經染疫的數字遠遠超過官方的確診數，也就是說，可能有很多人是無症狀感染者，實際染疫的人更多。專家認為，這是因為篩檢量能與追蹤感染者的能力不足。目前印尼當局仍在調查，疫情升溫是否與變種病毒有關。

根據《印尼時代報》報導，印尼智庫策略發展倡議中心（CISDI）2月針對雅加達北部丹絨普瑞區（Tanjung Priok）的3196人進行血清抗體檢查，卻發現有高達29.9%的民眾曾經感染新冠肺炎，是當時官方數據的12倍。該智庫認為，造成實際染疫人數與官方數據有如此大差異的主因，是篩檢量能與追蹤感染者能力不足造成。

▲▼印尼疫情。（圖／路透）

▲印尼目前已經出現英國變種病毒（Alpha variant）、南非變種病毒（Beta variant）以及印度變種病毒（Delta variant）地的確診病例。（圖／路透）

根據《路透社》先前的獨家報導，有一份2020年12月至2021年1月的全國性血清抗體檢測調查數據顯示，有高達15%的民眾曾經染疫，然而當時官方的統計數據只有0.4%，兩者相差甚遠。印度衛生部發言人席地（SitiNadia Tarmizi）稱，這只是初步的調查結果，不過實際染疫的人數可能真的比官方統計的還多，因為有很大一部份的人是無症狀案例。

莫地同樣也認為，這樣的數據與當地實驗室篩檢量能不足與染疫者追蹤率低下有關。參與這份檢測的印尼傳染病學教授潘杜（Pandu Riono）則認為，印尼必須加快疫苗接種的速度。

《路透社》也報導，根據峇里島烏達亞那大學（Udayana University）2020年9月至11月進行的血清抗體檢測，有17%的民眾顯示曾經感染新冠肺炎，是當時官方數字的53倍。據悉，峇里島作為觀光勝地，目前疫苗接種率已經來達70%，有望在7月開放國際旅客入境。

另一方面，當地防疫小組認為，現下此波疫情是因5月開齋節促使人潮流動引起，至於是否與變種病毒有關，仍待調查。目前印尼境內已經發現英國變種病毒（Alpha variant）、南非變種病毒（Beta variant）以及印度變種病毒（Delta variant）確診病例。

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