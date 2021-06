G7談中國議題「全面斷網」防北京竊聽！　官員曝：出現嚴重分歧

▲G7高峰會11至13日在英國康瓦耳郡(Cornwall)登場,各國領袖討論中國議題時,會議室全面斷網。(圖/路透)

七大工業國(G7)高峰會11至13日在英國康瓦爾郡登場,他們12日討論中國議題時,會議室網路和Wi-Fi全面關閉,防止北京竊聽,與外部世界完全隔絕。但是,一名拜登政府官員透露,各方對於如何最恰當地應對崛起中國,出現嚴重意見分歧。

綜合CNN、《紐約時報》報導,主辦國英國實施會議室全面斷網,反映中國議題敏感度,也顯示人們日益擔心北京無所不在的監視。

與會官員透露,G7領袖們基本上同意,中國正在利用一帶一路投資策略,一方面支持國有企業、建立商業港口網絡,另一方面透過華為通訊系統實施強大控制。但是,歐盟、德國、義大利顯然擔心,若對北京採取強硬行動,可能加劇「新冷戰」,或對他們與北京的鉅額貿易及投資協議構成風險。

據悉,總統拜登、英國首相強生(Boris Johnson)、加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)以及法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)支持對中採取更強硬行動;德國總理梅克爾(Angela Merkel)、義大利總理德拉吉(Mario Draghi)以及歐盟領袖強調與中國合作的領域。

拜登12日呼籲G7領袖公開譴責中國反民主行為,強調採取行動的必要性。他也提出全球基礎建設新計畫「重建更美好的世界」(Build Back Better for the World, B3W),提供數千億美元貸款,減輕發展中國家對北京的依賴,直接抗衡中國一帶一路(Belt-and-Road Initiative)與其日益增長的經濟、安全影響力。

據悉,該計畫揉合美國、歐洲與日本現有政策,鼓勵私人投資,同時強調保護環境、反貪腐、資訊自由流通與金融相關條款,讓開發中國家避免負擔過多債務。

中國國家主席習近平2013年提出耗資數十兆美元的一帶一路計畫,歐洲、亞洲、非洲及拉丁美洲超過100個國家簽署合作協議,進行網路、鐵路、港口、高速公路與其他基礎建設的發展與投資。儘管美國如今提出正面替代方案,但白宮沒有做出財政承諾,各方對中立場也出現分歧,G7是否能夠做出全面一致的應對或結論,情況不明。

