G7談中國議題「全面斷網」防北京竊聽！　官員曝：出現嚴重分歧

▲G7高峰會11至13日在英國康瓦耳郡（Cornwall）登場，各國領袖討論中國議題時，會議室全面斷網。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

七大工業國（G7）高峰會11至13日在英國康瓦爾郡登場，他們12日討論中國議題時，會議室網路和Wi-Fi全面關閉，防止北京竊聽，與外部世界完全隔絕。但是，一名拜登政府官員透露，各方對於如何最恰當地應對崛起中國，出現嚴重意見分歧。

綜合CNN、《紐約時報》報導，主辦國英國實施會議室全面斷網，反映中國議題敏感度，也顯示人們日益擔心北京無所不在的監視。

與會官員透露，G7領袖們基本上同意，中國正在利用一帶一路投資策略，一方面支持國有企業、建立商業港口網絡，另一方面透過華為通訊系統實施強大控制。但是，歐盟、德國、義大利顯然擔心，若對北京採取強硬行動，可能加劇「新冷戰」，或對他們與北京的鉅額貿易及投資協議構成風險。

據悉，總統拜登、英國首相強生（Boris Johnson）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）支持對中採取更強硬行動；德國總理梅克爾（Angela Merkel）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）以及歐盟領袖強調與中國合作的領域。

▲G7高峰會成員國領袖依照傳統在海灘前拍攝大合照。（圖／路透社）

拜登12日呼籲G7領袖公開譴責中國反民主行為，強調採取行動的必要性。他也提出全球基礎建設新計畫「重建更美好的世界」（Build Back Better for the World, B3W），提供數千億美元貸款，減輕發展中國家對北京的依賴，直接抗衡中國一帶一路（Belt-and-Road Initiative）與其日益增長的經濟、安全影響力。

據悉，該計畫揉合美國、歐洲與日本現有政策，鼓勵私人投資，同時強調保護環境、反貪腐、資訊自由流通與金融相關條款，讓開發中國家避免負擔過多債務。

中國國家主席習近平2013年提出耗資數十兆美元的一帶一路計畫，歐洲、亞洲、非洲及拉丁美洲超過100個國家簽署合作協議，進行網路、鐵路、港口、高速公路與其他基礎建設的發展與投資。儘管美國如今提出正面替代方案，但白宮沒有做出財政承諾，各方對中立場也出現分歧，G7是否能夠做出全面一致的應對或結論，情況不明。

路透：G7將宣布「全球基礎建設新計畫」 對抗中國一帶一路影響力

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