防疫關在家變乖僻易怒！　8歲男童送醫驚見腦內「高爾夫球大腫瘤」

▲兒子性情驟變，原來是因為罹患腦瘤。（示意圖與本文無關／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情期間關在家中導致許多人從作息到情緒都有所改變，英國一名媽媽注意到8歲的兒子去年夏天開始變得孤僻且脾氣暴躁，起初她以為是封城的關係，但兒子回到學校後卻更嚴重，甚至出現暴瘦、和過度虛弱等情況，結果帶去醫院檢查才發現，原來兒子已經罹患好發於幼童的腦瘤。

綜合外電報導，30歲母親布魯克（Emily Brooke）在去年夏天封城期間注意到，兒子昆恩（Riley Quinn）開始變得孤僻且常常發怒。她起初以為是因為昆恩花太多時間在玩電動遊戲和看YouTube，導致每天睡眠不足才會出現這樣的變化，因此她限制兒子用電子產品的時間，確保她的睡眠和飲水皆充足。

去年9月昆恩回到學校後，情況不僅沒有轉好，反而變本加厲。昆恩食慾變得非常差，體重驟降，整個人異常虛弱；布魯克說昆恩抱怨食物聞起來不對勁，讓他沒有胃口，就算真的吃下去也會覺得很噁心。

布魯克帶昆恩去求醫後，才診斷出孩子的腦袋裡有一顆生長快速的神經管胚細胞瘤（Medulloblastoma），此腫瘤好發於幼年時期，尤其男童罹患機率比女童還高。去年底昆恩接受長達14小時的手術，移除了一個高爾夫球大小的神經管胚細胞瘤。

然後手術之後留下的後顱窩綜合症（posterior fossa syndrome），讓昆恩必須臥床超過2個月，還得重新學過如何走路和說話。為了治療腦中殘留的腫瘤，昆恩必須進行一項為期36周的化療療程，期間沒有辦法和他剛出生的弟弟相見。

布魯克說核磁共振成像（MRI）結果是好的，但她擔心若腫瘤又捲土重來，一切又得再來一次。