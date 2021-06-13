比利時極右軍人偷走軍火　追殺病毒學家

▲偷走軍火並追殺病毒學家的比利時極右翼思想特種部隊軍人康寧斯（Jürgen Conings）。（圖／翻攝自Jurgen Conings twitter）

中央社記者林育立柏林12日專電

比利時一名有極右 翼思想的特種部隊軍人，偷走大批軍火放話要殺害全國知名的病毒學家，目前科學家藏身在祕密地點，這名軍人則下落不明。

比利時病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，5月18日，康寧斯全副武裝埋伏在他家旁邊3小時，好在他比平時早回家， 跟太太和12歲小孩躲到安全的地方。

當天，在特種部隊任職的康寧斯（Jürgen Conings）從軍械庫偷走火箭發射器和機關槍等軍火逃亡，留下遺書放話要殺掉他。

康寧斯原本就有極右傾向，逃亡後已被軍方解職。 近一個月來，比利時、荷蘭的特種部隊和警方全面搜索 ，不過還是沒有他的下落。

目前范蘭斯特與家人藏身在祕密地點，由國安人員 保護。儘管生命受威脅，范蘭斯特還是不改直言個性， 繼續透過推特發言並接受媒體訪問。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，范蘭 斯特擔任政府顧問，負責評估風險和擬定防疫措施，成 了極右派的眼中釘。

歐洲不少右翼傾向的民眾認為疫情根本沒有政府說 的那麼嚴重，對抗疫措施造成生活不便極度不滿，像范 蘭斯特這樣經常在媒體受訪的病毒學者不時會收到威脅 信。

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