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遊湖碰上水壩洩洪！4女慘卡壩邊「半船懸空」　崩潰狂後狂擠

▲▼4女租船遊湖漂流至水壩邊「險些跌下」　驚心動魄場面嚇壞圍觀群眾。（圖／翻攝自ATCEMS）

▲租船遊水壩遇洩洪，4人卡閘門口「命懸半空」。（圖／翻攝自ATCEMS）

記者趙蔡州／綜合報導

美國德州10日發生了一起驚險事件，當地4名年輕女子駕駛租借的小船前往一處水壩湖區玩樂，不料過程中船意外卡在水壩邊的水道閘門口，半個船身懸在空中「搖搖欲墜」，嚇得4人拚命往後靠增加重量，所幸經當局派出巡邏艇把小船回拖，才讓4人平安回到岸上。

綜合外媒報導，事件發生在德州奧斯汀市（Austin），4名年輕女子10日租了一艘小船，在當地知名的伯德夫人湖（Lady Bird Lake）遊湖玩樂，不料當地由於剛下過大雨，水壩的打開溢洪道閘門洩水，但她們卻沒有發覺，小船就這樣隨著水流漂到壩邊，當她們驚覺時已經來不及回頭了。

▲▼4女租船遊湖漂流至水壩邊「險些跌下」　驚心動魄場面嚇壞圍觀群眾。（圖／翻攝自ATCEMS）

▲租船公司派出的船隻無法將受困小船拖離大壩，只能等待消防局人員到場協助。（圖／翻攝自ATCEMS）

小船最後尷尬的卡在水道閘門口，附近的民眾見狀紛紛幫忙打電話報警，4人也趕緊聯繫租船公司求助，並且拚命的往後靠增加重量，想盡辦法拖延小船漂流速度，場面相當驚險。

租船公司接到求救後，派遣了船隻到場救援，但由於4女駕駛的小船不具有逆流回到安全區域的動力，公司派出的船隻也無法將船拖離大壩，只能等待消防局人員到場協助。

當地消防局人員趕到後，認為4人有墜谷風險，馬上給予4人發送救生衣，隨後在壩底安排預備人手，最後由警方出動動力足夠的巡邏艇，才順利把小船往回拖到安全區域，讓4人平安回到岸上。

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