　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國疫情又加劇 　傳首相強生擬「暫緩解除防疫管制」

▲▼英國,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國即將解封，卻因為印度變種病毒疫情再起。（圖／路透）

中央社倫敦12日綜合外電報導

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，數據顯示，感染Delta變種病毒的病例數進一步增加，首相強生很可能會延後解除 英格蘭目前存留的防疫限制措施。

強生（Boris Johnson）將於14日宣布，能否按原定計畫在6月21日解除限制措施，使社交接觸不再受限。

但報導說，由於最初在印度發現的Delta變種病毒迅速蔓延，使原定解除限制的計畫不保，可能會延後1個月實施，也就是延後到7月19日。

▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲英國首相強生打算暫緩解封的進度。（圖／路透）

英國政府向來的立場是，各個階段的鬆綁取決於數據，而本週稍早強生曾對近來病例數攀升發出警告。

英國昨天通報新增8125起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創2月以來的單日確診新高；並說，最新統計的基本傳染數與每日增加率也升高，顯示疫情正加速蔓延。

累計英國染疫死亡人數超過12萬7000名，不過因實施全國第3度封城與迅速施打疫苗，而使每日新增死亡人數減少。英國3/4以上成年人已接種至少一劑疫苗。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
首例接種AZ後死亡個案　指揮中心揭死因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮：G7力挺重建更好世界計畫　抗衡一帶一路

英國疫情又加劇 　傳首相強生擬「暫緩解除防疫管制」

G7領導人合照　美媒嘲諷：「少了川普」氣氛似乎沒這麼緊張

泰國驚現「漏電姊夫」！女差一點著火…警搜庫存看呆

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行　3位美國科學家：全球立即使用

川普影響太深！路透：西方盟國對美國可靠性存疑　美式民主動搖

醫護未確認身份！9旬老婦被誤打第3劑新冠疫苗　身體狀況曝光

巨鱷嗜血活剝滅村！心機超重村民嚇得發抖　被捕後超慘下場曝光

影／印度老翁 稱「打疫苗會變萬磁王」　才爆紅1天…慘遭瘋狂打臉

路透：G7將宣布「全球基礎建設新計畫」　對抗中國一帶一路影響力

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

端午連假管制「匝道成停車場」！　主線比省道空...物流1小時開1公里

奶貓「全身遭染綠顏料」草叢求救 乾掉無法剃毛...她心疼：耳朵也有

《熱愛105°C的你》掀藝人翻唱風潮　郭書瑤Gail好甜…邱鋒澤菸嗓不同Feel！

北屯筍農爺離世...妻10天後往生　4家庭21確診！子孫沒人能送行

藍委問衛福部疫情破口在哪？　石崇良鬆口認證「就是萬華」

白宮：G7力挺重建更好世界計畫　抗衡一帶一路

英國疫情又加劇 　傳首相強生擬「暫緩解除防疫管制」

G7領導人合照　美媒嘲諷：「少了川普」氣氛似乎沒這麼緊張

泰國驚現「漏電姊夫」！女差一點著火…警搜庫存看呆

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行　3位美國科學家：全球立即使用

川普影響太深！路透：西方盟國對美國可靠性存疑　美式民主動搖

醫護未確認身份！9旬老婦被誤打第3劑新冠疫苗　身體狀況曝光

巨鱷嗜血活剝滅村！心機超重村民嚇得發抖　被捕後超慘下場曝光

影／印度老翁 稱「打疫苗會變萬磁王」　才爆紅1天…慘遭瘋狂打臉

路透：G7將宣布「全球基礎建設新計畫」　對抗中國一帶一路影響力

紓困要先掏錢！高雄女老闆申請「紓困2.0」　一聽手續費傻眼

待在家也要保持體態！10款「健身小物」輕便好收納　百元價必下單

《驕女》張靜之被紙箱砸…挨酸好假！「只要被討厭，做什麼都不對」

駐日美軍「有毒物質」外流　24小時才通報沖繩縣政府

台灣新冠累積411死「致死率升至3.2%」　指揮中心分析原因

張育成相隔5個多月與妻小團圓：言語無法表達多想念

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

國際熱門新聞

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

巨鱷嗜血活剝滅村！被捕後下場曝光

泰國現漏電姊夫！女自己解決下面險著火

G7領導人合照　美媒：少了川普氣氛似乎沒那麼緊張

英國疫情又加劇 傳首相強生擬暫緩解除防疫管制

搶先台灣！美援228萬劑疫苗到菲律賓

白宮：G7力挺重建更好世界計畫 抗衡一帶一路

韓大樓倒塌　活埋公車9死8傷

金正恩「快死了」？俄專家爆北韓進緊急狀態

9旬老婦被誤打第3劑新冠疫苗　身體狀況曝

美拚疫苗觀光　外國人下飛機免費接種

即／德州爆大規模槍擊　至少12傷

漁夫慘遭鯨魚生吞　含口中40秒奇蹟被吐出

「猴痘病毒」入侵英國　威爾斯2例感染

更多熱門

相關新聞

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

在台灣因為疫情嚴峻，又陷入疫苗嚴重短缺的困境下，台北市立關渡醫院前院長陳昌明教授在大量閱讀全球使用伊維菌素治療新冠肺炎的報告，以及最近一期的《美國治療學雜誌》期刊報告指出，「全球立即使用伊維菌素（ivermectin）將結束新冠肺炎大流行」，他建議政府應該儘速推動臨床試驗或召開專家會議，評估這個藥物對新冠肺炎的預防與治療效果。

9旬老婦被誤打第3劑新冠疫苗　身體狀況曝

9旬老婦被誤打第3劑新冠疫苗　身體狀況曝

東京：東奧期間每天7.7人確診

東京：東奧期間每天7.7人確診

接種mRNA疫苗第2劑1周內應避免劇烈運動

接種mRNA疫苗第2劑1周內應避免劇烈運動

疫苗裡面只裝水！肯亞醫護遭爆偷收錢

疫苗裡面只裝水！肯亞醫護遭爆偷收錢

關鍵字：

世界疫情英國印度變種病毒Delta變種

讀者迴響

熱門新聞

新北護理師壓力太大上吊亡！夫淚崩

新北女醫護負責人「上吊亡」！背景曝

接種AZ後死亡個案　指揮中心揭死因：急性心肌梗塞

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

女主持1個月只出門3次仍確診！醫嘆：問題不在次數

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

醒醒吧！粉絲才不買麥當勞紙袋

端午節「六大禁忌」千萬不要做

認愛千金女友1年⋯風田首曬「正面同框照」放閃

曝監視器畫面！鳳梨遭狂踹「跌進紙箱」

食藥署核准2款「家用快篩」最快下週抵台　

美女主持人確診！「最遠只到陽台放風」還是中鏢

上海復星：台灣買BNT必須透過我們

更多

最夯影音

更多
男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！
柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面