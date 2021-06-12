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泰國驚現「漏電姊夫」！女差一點著火…警搜庫存看呆

▲▼泰國有不肖商人販售會漏電的按摩棒，導致不少顧客遭殃。（圖／翻攝自Facebook／（Royal Thai Police）

▲泰國有不肖商人販售會漏電的按摩棒，導致不少顧客遭殃。（圖／翻攝自Facebook／（Royal Thai Police）

記者閔文昱／綜合報導

泰國一名男子透過臉書銷售多種情趣用品，不過卻遭人投訴品質不良。有不少女性顧客在使用按摩棒時，出現漏電情形，甚至差點傷及私密處，紛紛留言灌爆男子臉書。泰國警方最後循線逮到這名男子，並在他的住處搜出15種、共169件情趣商品，依「銷售淫穢物品」將他起訴。

根據泰國《芭堤雅新聞》（The Pattaya News）報導，近日有不少泰國女性在網路購買情趣用品後，發現品質不良，甚至出現漏電情形，紛紛警告其他想要購買的人。警方獲報後介入調查，並找到販售該情趣用品的28歲男子柴塔威（Thaweesak Chaithavee），隨後根據當地法律將他逮捕。

▲按摩棒，性玩具。（圖／pixabay）

▲警方在男子住處找到169件情趣商品。（示意圖／pixabay）

報導指出，柴塔威平時就在曼谷萱鑾（Suan Luang）區的住處，透過臉書販售品質不良的情趣用品，導致有女性顧客在使用按摩棒時，私處遭受電擊，還差點著火。柴塔威被逮後，也坦承有販售情趣用品。警方還在他的住處搜出15種不同款式的情趣用品，共計169件，依當地《刑法》「銷售淫穢物品」以及《消費者保護法》「向社會傳播有害訊息」將他逮捕。

據了解，泰國並不允許販售情趣用品，因此柴塔威的行為已經觸法。當地警方提醒，情趣用聘在泰國屬於非法設備，國內不允許銷售，因此像是柴塔威販售的情趣用品就沒有通過品質檢查，存有安全疑慮，如果消費者買到了二手的，還可能會有傷害生殖器的風險。

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