疫苗分配各縣市吵不停！指揮中心揭公式「一圖秒懂全國配送量」

▲日本捐贈近124萬劑AZ疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，首波昨起開始配送，卻傳出新北收到的疫苗比高雄要少，市長侯友宜說要請教中央思維，台北市長柯文哲則說疫苗數量不夠讓75歲以上長者打，感到抱歉。中央流行疫情指揮中心今（12）日晚間公布全台分配數量以及分配原則公式，依照4族群一定比例分配，再扣除已經取得莫德納疫苗，結果顯示，新北取得8.3萬全台最多，高雄8萬劑排第二，台北、台中則有7萬劑，並列第三。

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▲124萬劑疫苗全台各縣市分配數量。（圖／指揮中心提供）＊點圖放大

日本AZ疫苗總計124萬，昨天深夜開始進行首波50萬劑配送，1~6類優先接種對象同步開放，預計趕在6月15日正式開打前完成66萬劑施打。莊人祥說明配送原則，各地方政府分配數計算基礎如下：

1、第一至三類未接種人數的六成。

2、長照機構未接種人數的六成（離島加權至八成以上）。

3、75歲以上人數的27%（離島加權至九成以上）。

4、洗腎患者人數之全數。

1至4項合計數扣除已配送莫德納疫苗數，即為各地方政府獲配疫苗數量。

莊人祥說明，疫苗分配以新北取得8.3萬劑最多，外傳高雄取得9.01萬劑，是包含提供國軍專案使用的1.01萬劑，實際領取為8萬劑，至於台北、台中都取得是7萬，台南、桃園則取得5.6萬。莊人祥解釋，國軍屬於第七類接種對象，採專案分配，高雄算是幫軍方收當地1.01萬數量。

莊人祥也提到，各縣市取得AZ疫苗數量，第一類對象分配要扣除先前莫德納疫苗取得數量，其中台北市拿最多，扣除1.6萬，新北扣除9800劑、高雄扣除6800劑。

指揮中心重申，每批次疫苗配送各地方政府，是以疫情狀況、疫苗數量、接種情形等綜合評估後，訂定分配數計算基礎之公式，對各縣市依比例公平分配，指揮中心也會根據各自縣市之疫情及後續接種情形等狀況分析，滾動檢討並加強配送作業，全力協助地方政府推動疫苗接種作業。