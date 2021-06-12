接種mRNA疫苗第2劑注意！專家：年輕男子1周內應「避免劇烈運動」

▲新加坡專家建議，年輕男子在接種第2劑mRNA新冠疫苗後，應避免劇烈運動。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

新加坡最近有4名年輕男子在接種第2劑新冠疫苗後，發生心肌炎或心包炎的案例。衛生部的疫苗專家團於11日建議，年輕男性在接種第2劑mRNA新冠疫苗後的1周，應避免從事劇烈運動。

據新加坡《早報》報導，美國與以色列最近出現25歲以下年輕男性，在接種採用信使核糖核酸（mRNA）技術的新冠疫苗後，發生心肌炎或心包炎的案例。新加坡最近也出現6起相關案例，其中4名男性年齡介於18至30歲，他們都是在接種完第2劑mRNA疫苗後的幾天內，出現心肌炎或心包炎相關症狀。

▲輝瑞與莫德納疫苗使用的都是mRNA技術。（圖／路透）

新加坡衛生部的疫苗專家團於11日表示，接種第2劑mRNA疫苗後的年輕男性，出現心肌炎與心包炎的機率非常小，美國出現相關風險的機率更只有0.000016%，但年輕男性在接種第2劑新冠疫苗後的1周，仍應避免從事劇烈運動，一旦出現胸痛、呼吸急促或心跳異常等症狀，也應立即就醫。

專家強調，雖然在極少數的情況下，出現相關症狀可能會導致心肌受損，不過大多數患者的病症都十分輕微，也不會造成長期影響，因此人們無需過度擔心。再者，專家在研究了國際與新加坡的數據後發現，接種mRNA疫苗的好處仍比起風險來得高，因此專家依舊鼓勵人們，要儘早接種疫苗。

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