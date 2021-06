快訊／美國德州爆大規模槍擊案　多人中彈至少12傷

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國德州首府奧斯汀(Austin)12日當地凌晨發生大規模槍擊案,多人中彈,依據警方最新消息,現已有至少12人受傷送醫,其中1人有生命危險。

福斯新聞報導,外傳事發地點位在當地一間餐廳,一名身分不明的嫌犯開槍,造成至少12人受傷,警方則在當地凌晨1時25分左右獲報後趕往現場。

當局目前已展開調查,但官方現階段並未公布任何關於嫌犯的資訊。另據社群媒體消息,外傳多達16人中彈,但警方目前尚未做出確認。

2/2 UPDATE 3 Active Attack: 4 patients transported by #ATCEMSMedics, 6 patients transported by APD, 2 patients transported by private vehicle. AVOID 6TH ST AREA DUE TO ACTIVE INVESTIGATION. Media brief to be held at the Valero at 9th/ I-35, time to be determined. More to follow.