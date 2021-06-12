快訊／美國德州爆大規模槍擊案　多人中彈至少12傷

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州首府奧斯汀（Austin）12日當地凌晨發生大規模槍擊案，多人中彈，依據警方最新消息，現已有至少12人受傷送醫，其中1人有生命危險。

福斯新聞報導，外傳事發地點位在當地一間餐廳，一名身分不明的嫌犯開槍，造成至少12人受傷，警方則在當地凌晨1時25分左右獲報後趕往現場。

當局目前已展開調查，但官方現階段並未公布任何關於嫌犯的資訊。另據社群媒體消息，外傳多達16人中彈，但警方目前尚未做出確認。

2/2 UPDATE 3 Active Attack: 4 patients transported by #ATCEMSMedics, 6 patients transported by APD, 2 patients transported by private vehicle. AVOID 6TH ST AREA DUE TO ACTIVE INVESTIGATION. Media brief to be held at the Valero at 9th/ I-35, time to be determined. More to follow. — ATCEMS (@ATCEMS) June 12, 2021

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