她無聊驗DNA驚揭「老爸風流史」　媽一聽發慌認了：妳生父是別人

記者吳美依／綜合報導

來自美國佛州的希拉蕊（Hillary）一時無聊做了DNA檢測，卻被一名來自紐約、比自己年長約20歲的陌生女子找上，發現2人竟是同父異母姊妹。她將神奇經歷分享在網路上，獲得熱烈迴響，甚至收到電視節目通告邀請，但與媽媽私下分享此事時，竟意外得知自己的生父另有其人。

《鏡報》、《太陽報》報導，希拉蕊表示，「一位小姐找到我，宣稱我們DNA結果匹配，詢問我是否能夠幫忙找到她的親生父母」。最後，這對同父異母姊妹果真找到陌生女的生母，對方也承認，當年確實曾和希拉蕊的父親發生關係。

▲希拉蕊一時無聊驗了DNA，竟揭發父母的天大秘密。（圖／翻攝TikTok@hillary.zinks）



希拉蕊的母親聽見電視節目邀約一事，立刻露出慌張模樣，猶豫許久才向女兒吐露實情，「妳的爸爸不是真的爸爸」。希拉蕊解釋，原來自己是媽媽與爸爸的表哥傑瑞（Jerry）發生一夜情後懷孕生下。

希拉蕊拍攝影片時以諷刺口吻說道，「這還真的能夠解釋，為何2個男人20年前後在不同州都與同一個女人上床呢！我爸和傑瑞可能真的是很要好的朋友吧！」但是，她強調自己不在乎血緣關係，「那個撫養我長大的男人永遠都是我爸」。

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