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肯亞爆「水疫苗」事件！醫護違法收錢　疫苗裡面只裝水

▲▼ 肯亞,新冠肺炎。（圖／路透）

▲肯亞3月就透過全球疫苗取得機制（COVAX）取得100多萬劑的AZ疫苗，讓民眾可在全境各地衛生機構免費打疫苗。（示意圖／路透，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

隨著全球各國搶購新冠疫苗給人民接種，負面消息也陸續傳出。東非國家肯亞為了提高施打率，推行免費打疫苗的政策，但最近卻發生公立醫院違法收費，甚至替民眾施打「水疫苗」事件，就連政府官員也出面呼籲，社會大眾外出打疫苗時，不要付錢。

綜合Nairobi News等外媒報導，肯亞3月就透過全球疫苗取得機制（COVAX）取得100多萬劑的AZ疫苗，讓民眾可在全境各地衛生機構免費打疫苗。但隨著印度血清研究所暫時停止疫苗出口，讓嚴重依賴COVAX機制的肯亞面臨未來數週疫苗短缺的局面。

與此同時，更有消息傳出，公立醫院工作者看準民眾極度渴望接種的心態，違法收取施打疫苗的費用，甚至在收了錢之後，並不是給予疫苗，反而施打「水」。

肯亞衛生部長卡圭（Muthai Kagwe）3日透過電視談話時直言，接種新冠疫苗無須支付費用，打疫苗是免費的，「根本不應該有人跟你拿錢，這種行為是非法的，而且很有可能不是打到疫苗，甚至有可能付了錢還被打『水疫苗』。」

肯亞政府在各地設置622個新冠疫苗接種中心。卡圭坦言，儘管現階段公家單位涉及違反販售新冠疫苗、施打水疫苗相關事件並未公開，但政府現已啟動刑事調查。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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