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川普影響太深！路透：西方盟國對美國可靠性存疑　美式民主動搖

▲▼拜登已抵達英國，分析指出可能將在G7峰會發表疫苗捐贈計畫。（圖／路透社）

▲ 拜登正進行上任後首次歐洲行。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普任期中，大西洋局勢經歷4年動盪。現任總統拜登為出席11日開幕的七大工業國組織（G7）峰會，展開上任後首場歐洲行，友善的語氣與他先前「美國回來了」的承諾令人們感到欣慰，但外交專家表示，西方國家對於美國作為合作夥伴的可靠度性依然存疑。

《路透社》報導，川普2017年在上任後首度出訪歐洲，不僅公開指責北大西洋公約組織（NATO），更在鏡頭前強行推開蒙特內哥羅總理馬爾科維奇（Dusko Marković），與法國總理馬克宏（Emmanuel Macron）用力握手至彼此關節發白，種種行為都令西方盟國震驚。經過川普帶來的衝擊，G7、NATO與歐盟領袖都擔心美國政治鐘擺再度搖晃，希望美國採取具體行動。

前歐盟駐美大使歐蘇利文（David O'Sullivan）表示，「沒人知道現在是不是川普1.0和2.0間的過渡期。我認為大多數人的觀點是，應該把握這屆政府的機會，加強雙方關係，並希望這種關係能延續到中期選舉至2024年後。」

川普之握遇到敵手，川普被馬克宏握到手發白，難得是他先鬆手想結束。（圖／路透社）

▲ 川普與馬克宏2017年的握手畫面相當有名。（圖／路透社）

歐洲領袖持續對多邊主義表示樂觀，但前美國高級官員布羅德曼（Harry Broadman）指出，美國的合作夥伴仍為川普時期發生的事件感到震驚，而拜登政府傳達的訊息也有些雜亂，在關鍵性的對中政策上出現失誤和不穩定性。

《路透社》指出，拜登上任近5個月以來，僅有少數具體的國際政策，包括簽署《購買美國貨》行政命令，在幾乎不曾與成員國商議的情況下支持世界貿易組織（WTO）放棄新冠疫苗智慧財產權的提議，更為撤軍阿富汗制定緊湊的時間表，令盟友感到不安。

拜登與國務卿布林肯（Antony Blinken）皆一再強調，美國外交政策應有利國內中產階級。對歐洲國家來說，這聽來與川普奉行的孤立主義「美國優先」大同小異，只是較為委婉。一名西方外交人士便表示，「『美國優先』會繼續下去，這是毫無疑問的。」

▲▼G7峰會成員國領袖依照傳統在海灘前拍攝大合照。（圖／路透社）

▲ 歐洲國家擔心，拜登的下任美國總統可能又是川普式領袖。（圖／路透社）

此外，專家分析，許多外國盟友對美國民主的信心已經動搖。美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）10日發佈的最新調查結果顯示，儘管有12個歐亞國家仍將美國視為「多少值得信賴」的合作夥伴，但很少有人認為目前的美國是民主價值的好榜樣。

川普數月來不斷指控去年大選無效，他的支持者年初更硬闖國會釀成5死，震驚各國領袖。前NATO高級官員謝伊（Jamie Shea）便向《路透社》表示，擔心下任美國總統可能成為另一名川普式的領導人，「所以我相信，我們只有4年的時間。我們與這個親歐洲政府只有有限的時間來鞏固大西洋經濟與安全夥伴關係。」

然而，拜登率領的民主黨在國會僅佔微弱少數，很難透過立法重新設定國際政策，每每被共和黨群起反對。一名外交消息人士坦言，在如此分裂的國會中，要達成任何目標都很困難。

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