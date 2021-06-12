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Delta印度變種病例「暴增2倍↑」　英國全面解封擬延後1個月

▲▼英國,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國3個月以來逐步放寬防疫限制措施，離「全面解封」只差最後一哩路，如今因為變種病毒疫情再起，日程恐怕得再往後推遲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國原先計畫於6月21日全境解封，然而，最初在印度發現的Delta變種病毒傳染力實在太強，短短一週內，Delta變種的病例就暴增2.4倍。媒體消息指出，首相強生（Boris Johnson）正在計畫將「解封自由日」推遲到7月19日。

根據《太陽報》報導，英國公共衛生署（Public Health England）分析顯示，英國上周Delta變種病毒病例為1.2萬人，本周卻急遽上升至4.2萬人，增幅達240％，而且英國11日單日新增確診8125人，是相隔4個月以來首次突破8千大關。衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，Delta變種現在佔英國所有病例的91%左右，原訂於21日解封的計畫越來越令人擔憂。

報導指出，英國政府將審查2週以來的疫情數據，如果住院人數繼續減少，最快可能會於7月5日解除封鎖，否則，首相強生也正在考慮將解封日期延至7月19日，但無論如何都會對即將在溫布利球場舉辦的歐冠足球賽產生重大打擊。在做出最後決定之後，強生將於14日晚間發表全國談話時宣布，英國是否如期解封或延期。

根據參與政府會議的消息人士稱，到7月底以前將加快疫苗接種速度，屆時所有英國成年人都將至少注射過一劑疫苗，這至少比重新實施封鎖限制來得好，「沒人想走回頭路，我們必須把這件事（接種疫苗）做好。」負責接種計畫的部長級官員扎哈維（Nadhim Zahawi）敦促，不要過早取消最後一項防疫限制，「浪費了先前艱苦抗疫的成果。」

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