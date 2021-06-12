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老媽26歲時「結婚生孩+買車買房」　25歲妹0存款：連男友都沒有

▲▼房市。（圖／記者林裕豐攝）

▲網友感嘆自己的現況對比父母年情時的狀況，顯得一事無成。（圖／記者林裕豐攝）

實習記者周依儒／綜合報導

近年物價、房價飆漲，薪資卻不成正比，想存到房子頭期款都成難事。一名網友日前就發文感嘆，她媽媽26歲結婚生子，買車買房都做了；反觀自己現在已經25歲，卻似乎一事無成，雖然知道時空背景不同不能比較，但仔細想想還是覺得很無奈。

▲原po感嘆。（圖／翻攝自Dcard）

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▲原po感嘆。（圖／翻攝自Dcard）

原PO在Dcard上發文表示，她媽媽26歲時結婚、買車、買房，更在同年生下了她，隔兩年生下弟弟，再隔兩年生下妹妹，總結媽媽的人生來說，30歲前就完成結婚、生三胎、買房、買車幾項大事；反觀自己現在25歲了，卻只工作一年，不但存款空空根本不可能買房，連個男友都沒有，更遑論結婚生子。

▲家庭（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO媽媽在30歲前就生下3胎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO感嘆，她知道自己和媽媽在26歲的時空背景不同，背後的社會經濟文化都有影響，「只是把時間軸拉出來，還是覺得好可怕啊！」貼文一出後，也引發不少網友共感，「我爸媽25歲前都離開家鄉自己在外地打拼，30歲以前都替自己買保險，我25歲還住在家裡，保險費也是他們繳。」、「我27還在唸書，甚至還在跟家裡拿錢...」、「我媽也是，45歲已退休，每個月還有租金收入」、「我媽20歲買第一間房、22歲結婚、23歲生下我又買一間房、29歲再生我弟...」。

不過許多網友也表示，時空背景不同真的完全不能比較，「工作一年存款能有多少」、「交一個有錢男友，超英趕美」、「時空背景不同了，沒事」、「時代不一樣」、「爸媽那時候景氣真的好很多」、「不同年代沒有可比性」、「媽媽的30歲可能隨便一份工作都超過3萬，以當時的消費水平可以養一個家，現在的3萬養自己都快不夠」、「以前社會25歲=現在35歲，你就當現在自己15歲」。

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