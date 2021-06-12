搶先台灣！美援「228萬劑疫苗」到菲律賓　200萬中俄疫苗同時抵達

▲美國捐贈228萬劑疫苗給菲律賓，下同。（圖／翻攝自美國駐菲大使館官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國聯邦參議員於6月6日旋風訪台時宣布，將為台灣捐贈75萬劑新冠疫苗。然而，台灣的疫苗尚未到手，菲律賓就已在10日，搶先通過新冠疫苗實施計劃（COVAX），獲得美國輝瑞藥廠的228萬劑疫苗，成為當地迄今收到數量最多的一批疫苗。

美國駐菲律賓大使館指出，在輝瑞於5月10日為菲律賓提供首批新冠疫苗後，美國通過COVAX計劃，捐贈給菲律賓的228萬2850劑疫苗，也已在6月10日抵達馬尼拉，這是當地至今收到數量最多的一批疫苗。

菲律賓是東南亞地區，首個通過COVAX獲得新冠疫苗的國家，該國目前已通過COVAX得到了500多萬劑疫苗，佔美國贊助該計劃疫苗總數的1/4。然而，獲得美國承諾捐贈75萬劑疫苗的台灣，至今仍不清楚將獲得哪個廠牌的疫苗，而疫苗何時會到手，也是個未知數。

與此同時，據CNN報導，菲律賓也分別在10日和11日，獲得了政府向中國與俄羅斯購買的科興疫苗（Sinovac）和史普尼克V疫苗（Sputnik V）各100萬劑。據悉，這些疫苗將優先分配給馬尼拉、宿霧、八打雁省（Batangas）等疫情較為嚴重的地區。

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