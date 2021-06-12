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布林肯與楊潔箎通話　籲中方「停止施壓台灣、配合新冠起源調查」

▲▼布林肯。（圖／路透）

▲布林肯與楊潔篪在電話中討論了不少爭議性議題。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）在6月11日，透過電話與中國中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎，討論了新疆、香港、台灣、北韓核計劃等極具爭議性的議題，並向中方表明，「公開、透明地配合國際對新冠起源的調查」是非常重要的。

綜合路透社、半島電視台等外媒報導，布林肯在通話中告訴楊潔篪，美國高度關切香港在中國的統治下「民主逐漸惡化」，以及中國在新疆地區針對維吾爾族穆斯林的「種族滅絕行動」。同時，布林肯也呼籲中方，「停止對台灣施壓」，並盡快釋放「遭中國錯誤拘押的美加公民」。

▲▼楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊潔篪要求美方恪守「一個中國」原則。（圖／達志影像／美聯社）

據美國政府發布的聲明指出，布林肯也與楊潔篪討論了伊朗、緬甸、氣候危機等共同的全球性挑戰，美國也希望與中國政府「共同努力實現朝鮮半島無核化」。聲明也提到，在談及新冠疫情大流行時，布林肯也向中方強調了「公開、透明地配合國際對新冠起源的調查」的重要性，包括需要在中國進行世界衛生組織（WHO）第2階段的調查。

楊潔篪則表示，中方致力與美國一起合作，「推動中美關係重回正確發展軌道」，不過台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益，因此「我們敦促美方恪守一個中國原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。」據美國之音報導，楊潔篪也呼籲美方在新冠起源問題上，要「尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化」。

▲▼中美在阿拉斯加進行會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美雙方今年3月曾在阿拉斯加進行會晤。（圖／達志影像／美聯社）

這是布林肯與楊潔篪繼今年3月在阿拉斯加舉行中美高層戰略對話後，首次進行通話。當時，中美雙方因意見不合，而在談話中發生激烈交鋒。

►楊潔篪熱線布林肯　要求美方「慎重處理涉台問題」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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