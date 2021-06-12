快訊／才說端午節別群聚！　永和菜市場大爆滿恐怖畫面曝光

記者羅婉庭／新北報導

端午節將至，為避免三天連假成防疫破口，新北市政府日前才祭出的市場人流管制措施，永和中興街市場12日上午就出現人潮爆滿的情形。截至昨日統計，新北市府已開出427張稽查單，大多為未落實防疫措施如實聯制、社交距離、設置酒精等，要求改善，但並無罰則。





▲永和中興街市場採買人潮。（圖／記者張榮恩攝）



雖然新北市市場皆採實聯制，各自治會也就不同市場型態自行管治，市府也派出員警巡邏稽查，但僅部分市場是以身分證尾數自主分流，除傳染病防治法規定戴口罩、實聯制等，其他均無強制性，導致民眾仍群聚採購，且大部分菜市場行走空間狹小，採買民眾也無法維持社交距離。

此外，市府規定，即日起禁止店家推出造成現場群聚爭購之例外行銷活動及嚴格控管超商、超市及百貨賣場容留人數，並再次呼籲民眾快速購買，以降低群眾感染風險。





▲新冠肺炎疫情升溫，台北南門市場身分證分流實名制情形。（圖／記者林敬旻攝）







▲新店中正路傳統市場實施分流管制，週六限身分證尾數偶數採買。（圖／記者林振民攝）





▲永和中興街市場採買人潮。（圖／記者張榮恩攝）

新北市各區菜市場規範：

【板橋】

1.部分路段禁止汽機車進入(住戶除外)

2部分市場依身分證尾數管控入場



【新莊】

1.要求攤商退縮範圍，讓出採買空間

2.採小區域(巷弄內)停業

3.加強取締市場範圍汽機車違停，讓採買動線流暢

【永和】

1.部分路段禁止汽機車進入

2.宣導民眾依身分證尾數自主分流



【三重】

1.部分路段禁止汽車或機車進入

2.採最大容留人數控管



【蘆洲】

部分路段禁止汽機車進入



【樹林】

1.部分路段禁止汽機車進入

2.宣導民眾依身分證尾數自主分流



【三峽】

部分路段禁止汽機車進入



【新店】

1.部分市場人潮聚集時，啟動出入口管制機制，只出不進

2.要求攤商退縮範圍，讓出採買空間

3.部分路段禁止汽機車進入

4.宣導民眾依身分證尾數自主分流



【土城】

部分路段禁止汽機車進入



【五股】

1.週末採最大容留人數管制

2.週末依身分證尾數管控入場

【汐止】

1.部分路段禁止汽機車進入

2.採最大容留人數管制



【淡水】

1.部分路段禁止汽機車進入

2.宣導民眾依身分證尾數自主分流



【金山】

1.場域型市場進行最大容留人數控管，採一出一進方式管理

2.市場各攤商聯絡電話公布於市場入口處，提供民眾電話訂購，市場門口取貨

3.加強取締違規攤販



【鶯歌】

1.部分路段禁止汽機車進入

2.部分市場人潮聚集時，啟動出入口管制機制，只出不進



【林口】

1.部分市場依身分證尾數管控入場

2.部分市場最大容留人數控管



【萬里】

1.較無擁擠狀況

2.採最大容留人數控管

【泰山】

1.設置出入口管制

2.加強取締違規攤販



【中和】

1.部分市場設置出入口管制禁止

2.部分路段禁止汽機車進入

3.宣導民眾依門牌號碼自主分流