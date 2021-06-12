俄羅斯女模秀合照「高顏值媽像妹妹」　百萬人驚呆：單身嗎

▲正妹古列娃(Liza Gulyaewa)和媽媽合影讓人傻傻分不清楚誰是母、誰是女。（圖／翻攝自TikTok／Liza Gulyaewa）



實習記者陳妙津／綜合報導

24歲的俄羅斯女模兼網美古列娃(Liza Gulyaewa)日前在抖音拍影片自爆，自己長相太臭老，只要和媽媽站在一起，不知情的人總是會以為45歲的媽媽才是妹妹，原因正是媽媽保養得宜，看起來跟20幾歲沒兩樣。

據《太陽報》報導，古列娃(Liza Gulyaewa)目前定居英國倫敦，擁有姣好臉蛋和魔鬼身材，不過她將這一切歸功於媽媽的強大基因，她透露媽媽已經45歲，但外貌看起來甚至比她更年輕，還會有人誤以為媽媽是她的妹妹。





她也在影片中曝光媽媽的照片，讓不少網友驚呼太誇張，「媽媽超年輕」、「簡直是不老吸血鬼」、「照片裡哪個才是你媽？」、「我分不出誰是媽媽...」。還有一名網友大膽問「你媽單身嗎？」，不過古列娃很快回應「我媽已經和我爸結婚26年了，他們現在仍很幸福。」該影片目前已經被超過210萬人觀看，獲得超過44萬讚。