　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英媒點名日月光「強迫移工搬回宿舍」　爆歧視雙標不滿聲浪

▲▼ 英國衛報報導，移工不滿台灣工廠為防疫強令搬回宿舍。（圖／翻攝自衛報）

▲英國衛報報導，移工不滿台灣工廠為防疫強令搬回宿舍。（圖／翻攝自衛報）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣本土疫情燒向電子大廠引發外界關注。英國衛報11日就報導，台灣半導體封裝與測試大廠日月光（ASE）公司，強迫移工必須即刻離開私人住所，搬回公共宿舍，如今正面臨種族歧視及雙重標準的不滿聲浪。

文中點出，日月光告知住在桃園中壢的工人們必須即刻搬回宿舍，否則就要以記大過作為處分，而被記3次大過就會被開除。

依據此規定，除上下班可往返廠區及宿舍之外，禁止離開宿舍，不得自行出門採買或會客，一旦遲到就會被鎖在門外並懲處。衛報進一步指出，在移工所居住的宿舍房間之中，房內空間狹小，兩側擺放一整排上下舖，單靠掛在床邊的床單來保有僅存的個人隱私。

依據移工們的說法，公司宿舍共用浴廁，有時候要和不同時段的同事共用，甚至有時是和不同公司的人共用，所以先前才有部分的人選擇自行在外租屋，入住單人房，或是與另個人合租一間。

然而相較之下，台灣政府現行發布的三級警戒，允許一定程度的聚會及自由行動。面對外界質疑，日月光一名發言人表示，確實有頒布搬回宿舍的指示及違者將被記過的處分規定，但這是在保護移工，「避免員工暴露於外面的風險，並防止交叉感染」，並未違反規定，如今正在安排其他住宿點，包括周邊的大學宿舍等，目標是每個房間最多只住4人。

只不過，據衛報記者探訪數十名移工，許多人對於防疫措施並無意見，但公司下令搬回宿舍的決策，與待在家中並保持社交距離的做法相比，似乎讓他們面臨更大的風險。

報導指出，許多人都相當害怕把事情講出來會被開除或直接送回家鄉。一名在外租屋的女性移工表示，「我們之後都想要回菲律賓，回到家人和愛人身邊，所以我們不想冒險，這就是我們不願意回宿舍住的原因。」

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

Ikiiki極輕量無線吸塵器　簡約美觀超輕巧

 
ET快訊
快訊／今增25死！4人未住院即過世、4人到院前死亡
莫德納疫苗對象放寬！即起開放第一類醫事人員、非醫事人員接種
今新增250例本土個案「新北133例最多」　苗栗縣降到第5名
快訊／再增26死！今日新增250例本土個案
LIVE／50萬劑AZ配達各縣市！陳時中最新說明
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搶先台灣！美援「228萬劑疫苗」到菲律賓　200萬中俄疫苗同時抵達

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

英媒點名日月光「強迫移工搬回宿舍」　爆歧視雙標不滿聲浪

漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒奇蹟被吐出　驚險逃死劫

日相菅義偉G7宣示決心！強調東奧「辦到底」：盼各國派好手參賽

黑手黨「屠人魔」假釋出獄！狠奪150條人命、炸毀國寶級美術館

英國靠「Innova試劑」全民普篩　美FDA警告準確度不足：該丟垃圾桶

G7峰會將開幕！各國領袖海灘前笑開懷合照　拜登笑：大家一起泡水

紐時：美國6000萬劑嬌生疫苗疑遭汙染　FDA要求銷毀

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

搶先台灣！美援「228萬劑疫苗」到菲律賓　200萬中俄疫苗同時抵達

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

英媒點名日月光「強迫移工搬回宿舍」　爆歧視雙標不滿聲浪

漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒奇蹟被吐出　驚險逃死劫

日相菅義偉G7宣示決心！強調東奧「辦到底」：盼各國派好手參賽

黑手黨「屠人魔」假釋出獄！狠奪150條人命、炸毀國寶級美術館

英國靠「Innova試劑」全民普篩　美FDA警告準確度不足：該丟垃圾桶

G7峰會將開幕！各國領袖海灘前笑開懷合照　拜登笑：大家一起泡水

紐時：美國6000萬劑嬌生疫苗疑遭汙染　FDA要求銷毀

新北市小英之友會募得688萬　補助6醫療院所醫護安心外宿

周興哲「西裝制服」帥登直播　首拍電影尬戲李沐

端午返鄉「幾時能知爆發感染」？ 　網揭關鍵天數：跟母親節一樣

剩她沒吃美食⋯Kai暖問：妳想答嗎　「故意答錯」讓給Lovelyz美珠

台灣代工AZ疫苗破局　專家指出：產能不足及缺乏代工經驗都是原因

搶先台灣！美援「228萬劑疫苗」到菲律賓　200萬中俄疫苗同時抵達

快訊／基隆大增16例！護理之家染疫延燒？市府下午3點說明

缺席么兒畢典「14歲哥體貼買花代母送弟」　何如芸自責爆哭2天

SSG開再生工廠　本季第2次簽「韓職棄將」

快訊／今增26死！4人未住院即過世、4人到院前死亡

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國際熱門新聞

漁夫慘遭鯨魚生吞　含口中40秒奇蹟被吐出

金正恩「快死了」？俄專家爆北韓進緊急狀態

美拚疫苗觀光　外國人下飛機免費接種

美上將：美有能力阻止解放軍侵台

日經：台積電擬在美建先進封裝廠

鮮肉約「吸蛇毒」驚見男根！怒毆對方致死

感動！日參議院全體起立挺台影片曝光

AZ疫苗爆血栓致死　義大利改供60歲↑

美FDA要求銷毀6千萬劑嬌生疫苗

在台日人「東京感謝牆」募資！1天破77萬

確診男5分鐘後斷氣　醫淚：我沒做好嗎

金正恩召開軍委會！呼籲軍方「高度警戒」

韓大樓倒塌　活埋公車9死8傷

美軍最高將領：美國有能力阻擋解放軍侵奪台灣

更多熱門

相關新聞

美容業最高標準！東森自然美全員PCR篩檢

美容業最高標準！東森自然美全員PCR篩檢

面對台灣疫情，為加強防疫，東森集團總裁王令麟率先提出「全員PCR檢測計畫」，創下台灣企業首例，而旗下東森自然美第一線面對服務客人的門市服務人員及美容師，更是名列PCR篩檢的優先名單，東森自然美本次的創舉，不僅造福員工，更深一層保障顧客的健康無虞，獲網友一致嘉許為美容業界的防疫模範企業。

紫外燈恐害呼吸道感染！醫破「防疫2迷思」

紫外燈恐害呼吸道感染！醫破「防疫2迷思」

新竹市1.1萬長者　端午節開打AZ疫苗

新竹市1.1萬長者　端午節開打AZ疫苗

交通部下令　2招紓緩交流道車潮

交通部下令　2招紓緩交流道車潮

台中新光三越櫃姐家族8染疫　市府6800封簡訊追人　

台中新光三越櫃姐家族8染疫　市府6800封簡訊追人　

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫日月光衛報

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面