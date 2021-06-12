G7峰會將開幕！各國領袖海灘前笑開懷合照　拜登笑：大家一起泡水

▲G7峰會成員國領袖依照傳統在海灘前拍攝大合照。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

大工業國（G7）元首峰會在英國康瓦爾郡召開，從11至13日，為期3天，是全球新冠毅情爆發後近2年來，各國領袖首次面對面對談，峰會召開前，各成員國元首依照傳統，在海邊拍下數張經典大合照。

綜合外媒報導，輪值主席國的英國首相強生站在前排正中央，正右方則是就任後首次以元首身份出訪海外的美國總統拜登、左方則是法國總統馬克宏、德國總理梅克爾，此外還包括日本首相菅義偉、加拿大總理杜魯多、義大利總理德拉吉、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩。

為期3天的G7元首峰會中，將預計討論新冠全球疫情與復甦、全球經濟、氣候變遷、民主等議題。

從照片中可以看出，睽違近2年的元首實際面對面會談，各國領袖相互握手、拍肩、寒暄，現場氣氛相當和諧，與川普就任美國總統的時期相比似乎緩和許多。拜登對這種國際場合一點都不感到陌生，他開玩笑說道，「大家一起泡水吧！」

報導指出，美國與盟友間的關係在川普任內十分緊張、詭譎，川普在幾次出席包括G7峰會在內的國際場合上語出驚人，引發現場濃濃火藥味。根據美國民調智庫機構皮尤研究中心（Pew Research Center）調查，拜登就職總統後有助於提升美國在國際上的形象，6成國家對拜登在國際事務上抱持著信心。

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