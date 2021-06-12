南台灣降雨時間曝！小熊颱風今形成　全台天氣「下週明顯變化」

記者林育綾／台北報導

南台灣下週將全面降雨！中央氣象局今（12）日上午說明，下週一14日起天氣明顯變化，受西南風影響，將為南台灣和中部地區帶來陣雨，尤其南台灣降雨會較全面。而今明2天全台天氣較悶熱，必須留意午後雷陣雨，尤其各地山區、嘉義以南平地，中部以北平地，高溫可達33至35度，嘉義和屏東更可達36度。

▲中央氣象局預報，今年第4號颱風「小熊」最快今天下午形成。（圖／翻攝直播）

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中央氣象局今（12）日上午天氣預報，預報員陳伊秀提到，最近受到關注的海南島附近熱帶型低氣壓，預計下午增強形成為今年第4號颱風「小熊」，未來在路徑上會通過海南島，進入到中國大陸陸地，最快時間點在13日之後；而登陸之後強度會明顯減弱，「對台灣不會有直接影響」。

至於今明2天台灣天氣，受到太平壓高壓影響，整體環境比較「高溫悶熱」，但要留意午後熱對流，尤其「午後雷陣雨」會發生在各地山區、嘉義以南平地，中部以北平地；在花東、恆春半島也有不定時降雨。而全台高溫可到33至35度，特別是嘉義、屏東可達到36度。

▲下週一14日起天氣明顯變化。（圖／翻攝直播）

另外天氣在下週一14日起將有明顯變化，預報員表示，今明2天將由東南風轉為南風，下週則轉為西南風的天氣型態，一直到17日、18日，將會帶來水氣；尤其迎風面的南部地區、中部地區則有很高機率的短暫陣雨，特別是「南台灣的降雨會更全面」。

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