快訊／苗栗疫苗預約緊急喊卡！曾玟學「實測18表單」全掛　傻眼了

▲苗栗縣長徐耀昌。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

記者林昱萱／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴峻，本土案例接連激增，其中苗栗因電子科技大廠群聚案，多日新增多名本土案例。對此，苗栗縣府11日晚間公告75歲以上長者預約方式，但該方式隨即被苗栗縣議員曾玟學吐槽，而曾也在稍早實測發現，18個表單都已經掛掉無法使用。針對此事，縣長徐耀昌也在臉書緊急發文喊卡，宣布疫苗預約將延後進行。

曾玟學11日晚間在臉書痛批，「縣長臉書在接近晚上十點時，終於更新，告訴大家75歲以上長者疫苗施打的預約網址了，原來是18鄉鎮市各開一個Google表單，沒錯，Google表單。」而他怒斥，「18個Google表單可以在開記者會沒有先處理好，可以讓大家從下午三點敲碗到晚上十點。長者移動的配套措施目前也沒看到。」

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曾玟學無奈表示，「我已經可以想像明天早上8點開放預約後的各種慘況，肯定都是焦慮的兒孫輩要負責做這件事，總不可能讓阿公阿婆來拼手速搶填表單吧。」此外，曾玟學也於12日提到，一早表單就已經掛掉，根本無法使用。

對此，稍早徐耀昌也在臉書表示，「緊急通告，原訂6月12日(六)上午8點，開放新冠肺炎疫苗接種預約報名，暫緩！！！因昨晚情指揮中心緊急通告，所有接種需於6月15日開始接種， 所以暫緩報名！」