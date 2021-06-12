日相菅義偉G7宣示決心！強調東奧「辦到底」：盼各國派好手參賽

▲日本呼籲G7成員國支持如期舉辦下個月的東京奧運，圖為英國首相強生、日本首相菅義偉。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

七大工業國組織（G7）峰會11日正式在英國康瓦爾郡展開序幕，日本首相菅義偉當地時間11日，在峰會上向各國宣示日本政府如期舉辦東京奧運的決心，呼籲各國能派出實力堅強的選手參賽。

根據《共同社》、《路透社》報導，日本代表團當局人士載會議上向G7其他成員國表示，「日本期待，G7各成員國能與日本共享相同價值觀，支持日本決心致力舉辦東京奧運，對我們（日本）來說是件值得鼓舞的事。」

菅義偉在與英國首相強生的通話中，也向對方呼籲支持日本舉行東京奧運，將G7峰會視為讓東京奧運如期成功舉辦的國際外交舞台。菅義偉承諾，在舉辦奧運時將備妥萬全的防疫對策，朝著舉辦一場安全且令人心安的奧運之方向持續做準備。

日本媒體指出，在日本政府的強烈遊說與邀請下，此次G7峰會聯合聲明的內容將會包含G7成員國支持日本舉辦東京奧運、帕運。

據悉，東京奧運預定於今年7月23日開幕，不過直到現今只剩下1個多月的時間，日本國內疫情卻未見明顯趨緩，國內外不斷出現要求停辦的聲浪。日本全國醫師工會代表植山直人警告，若東奧與帕運如期舉辦，屆時恐怕引發「東京奧運變種病毒株」傳播。

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