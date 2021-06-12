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郵局包裹量激增！員工忙瘋「累到心肌梗塞」　吃飯被客人刁沒資格

▲▼郵局貨運量爆增 員工吃飯被刁沒資格 累到心肌梗塞。（圖／東森新聞）

▲郵局貨運量爆增，員工吃飯竟被客人刁難「沒資格」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣本土疫情升溫，加上三級警戒因素，導致宅配需求量增加，除民間貨運業者忙翻外，許多郵局包裹量也持續上升。嘉義後湖郵局有一名員工就累到心肌梗塞，所幸送醫治療後保住一命，家屬就抱怨「員工忙到沒時間上廁所，好不容易能吃午餐，還被顧客刁難沒有資格吃」。

嘉義後湖郵局平常就有處理監理站、壽險公司等大量委託郵件，加上國內的疫情升溫以後，一般民眾配送包裹的需求量大增，使郵局業務量持續上升，連經理都必須親自下場支援。嘉義郵局後湖支局經理賴崑輝說，「監理站有時候交寄比較多，像是前一陣子，就一下子寄七、八千件雙掛號，那比較多」。

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▲▼郵局貨運量爆增 員工吃飯被刁沒資格 累到心肌梗塞。（圖／東森新聞）

▲家屬在臉書發文，表示先生在郵局忙翻了，還被客戶刁難。（圖／東森新聞）

連日的壓力及勞累，也造成一名員工心肌梗塞，所幸送醫治療後保住一命。員工的家屬後來在臉書發文，表示先生（郵局員工）現在工作忙翻了，每天要接觸200到300人，要幫忙量體溫、管制人流等，忙碌一點甚至會沒有時間喝水及上廁所，好不容易輪到吃午餐，還被客戶刁難「有什麼資格吃」。

賴崑輝透露，「該名員工（身體）平常都還好，沒想到會心肌梗塞，裝了四支支架，在加護病房」。另一名員工也說「有時候碰到客人脾氣比較壞的，就不止是刁難而已，碰到的人不同，有的就會罵人」。

郵局平日業務量增加，忙碌之餘一旦碰上不講理的客人，真的會讓員工好無奈。嘉義郵局表示，後續會加派人力支援，分擔支局一些工作量。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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