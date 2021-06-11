ETtoday綜合台會議紀錄2021／06／04

ETtoday綜合台新聞自律委員會會議紀錄

會議名稱：新聞自律委員會 第十三次會議

日期：2021年6月04日（五）

會議時間：12:30～14:00

主席：陳清河副校長

會議地點：南港1F-1會議室&視訊會議

出席委員：

【外部委員】

世新大學 陳清河副校長(視訊會議)

世新大學廣電學系 關尚仁副教授(視訊會議)

銘傳大學廣播電視學系 杜聖聰系主任 (視訊會議)

文化大學大眾傳播學系 王翔郁副教授(視訊會議)

前玄奘大學大傳系主任 諸葛俊系主任 (視訊會議)

【內部委員】

新聞部：

吳增煌資深副總編輯(視訊會議)

陳弘修副總編輯

節目部：

洪思驊協理

列席人員：

【合製單位－東森新媒體控股股份有限公司】

林妏純總編輯、譚志東執行副總編輯、周佩虹資深副總編輯、

陳怡茹資深專員

實際出席共 12人

會議內容重點摘要

一、針對觀眾及團體、基金會等申訴案件處理研議與討論：

(一)本季未收到觀眾或其他團體、基金會等申訴案件。

(二)長期以來都保持最好素質，沒有申訴案件即是觀眾給予的肯定。

二、新聞時事研討：新聞評價問題的處理與解決方式 (委員意見整理)

(一)疫情期間訊息非常快速，新聞報導審查機制除了編輯會議向同仁提醒新聞角度外，針對網路新聞訊息，也要求必須查實，並相互警惕，在這求時效的時代，專業用詞更需精準。

(二)有關民眾爆料、投訴內容及網路論壇發布相關疫情處理模式都會遵守平衡採訪SOP進行。

(三)內部收到爆料信件，當作新聞素材處理之前，相關主管必須先憑經驗篩選，有難以查證或可能有造假者，就不要轉交記者處理，以免變成在執行認知戰。

(四)面對疫情，公司內部應加上特別採訪公約或加註特殊情況提醒法規。

(五)疫情期間所有訊息的認知及傳遞都會有些差距，需要新聞媒體從業者專業的判斷及訊息實際的查證，採訪過程也必須做到兩面俱呈。

(六)對於網路上的訊息，務必要打電話詢問官方說法，若有疑慮，就先不發，以免變成假新聞。

(七)對於影音敏感的一定要打碼，快篩陽性與確診者都不得拍攝正面，圖像也不得讓他人得以辨識出當事人。

三、結論

(一)綜合台換照計畫已於2月送交NCC委員會，補件資料已於5/20(四)送交承辦人員，預計8月收到換照通知。

四、第十四次會議時間、地點確認：

一）下一季召開時間訂於2021年8月6日(五)12:30-14:00PM

(二) 地點：台北市南港區重陽路72號1F (ETtoday會議室)。