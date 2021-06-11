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日經：台積電考慮在美建「先進封裝廠」　台灣以外地區首例

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲日經亞洲（Nikkei Asia）報導，台積電考慮在美國建設先進封裝廠。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

全球最大的晶圓代工廠台積電近期才決定，在美國亞利桑那州建設晶圓廠，預計2024年開始量產，今天（11日）再度傳出台積電正在考慮，在美國另外建立一家先進技術的晶片封裝廠，被外界認為是在回應華盛頓希望將更多技術、供應鏈帶入美國本土的期望。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，晶片封裝及相關技術的創新，逐漸成為台積電、英特爾（Intel）及三星在半導體產業的競爭戰場，台積電目前考慮在美國興建另一座採用先進技術的晶片封裝廠，一旦確定將是台積電在台灣以外的第一個此類工廠。

台積電除考慮興建新的封裝廠外，在亞利桑那州已經在興建一座晶圓廠，生產目前最先進的5奈米晶片，預計2024年就能進入量產，初始產能預估每月2萬片，未來可能會增加到12萬片。知情人士透露，「台積電肯定有進一步的擴張藍圖，不過謹慎沒有做出承諾，因為需要考慮很多不確定性」。

報導引述3名知情人士消息，台積電近期似乎面臨在美國擴大產能的壓力，加上華盛頓也希望（台積電）把更多技術、供應鏈帶入美國本土。華盛頓憂心美國仰賴台灣生產的晶片，其中衍生的地緣政治風險不得不考慮，因為中國從來沒有放棄武力犯台的想法。

台積電拒絕對「在美國興建封裝廠」發表任何評論，不過有提到總裁魏哲家4月時曾經的言論，當時魏哲家透露公司有收購大片土地，並說「進一步擴張是有可能的」。台積電強調，公司任何產能的擴張都是為了因應客戶需求，並沒有受到或面臨華府的壓力。

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