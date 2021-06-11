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才承諾家屬盡力搶救！確診男5分鐘後斷氣　醫淚崩：是我沒做好嗎

馬來西亞一名確診者與妻子通話後病亡，醫師也難忍淚水情緒潰堤。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，第一線抗疫醫護人員，除了承擔染疫風險，面對無法搶救的患者，內心更是無比煎熬。馬來西亞醫師魯斯里（Bukhari Rusli），日前就在IG發文，一名患者與家屬視訊通話時，他在旁承諾會盡力搶救，未料電話掛上才5分鐘，患者就心跳停止死亡，讓他崩潰痛哭，懷疑自己是不是做得不夠好，令大批網友鼻酸。

綜合外媒報導，魯斯里在重症病房擔任麻醉科醫師，常常需要接觸新冠肺炎確診者，日前他在IG分享一段故事，「我通常不會分享這樣的事情，因為感覺別人的死亡，不該由我來說」，然而不斷攀升的死亡數，讓站在前線的他再也無法承受壓力，「我想我已經到臨界點了」。

「他看起來很好，至少相對來說很好。」魯斯里表示，某天一名年輕男性確診者被送進病房，起初身體狀況穩定，因此按照程序進行超音波掃描，過程中，魯斯里發現他的心臟有些微異狀，於是請他打電話告知妻子大致情形。

妻子聞訊後相當錯愕，隨後哭著說：「醫師，你會盡力的對嗎？」魯斯里回：「我保證會。」沒想到電話掛上不到5分鐘，心臟監視儀就顯示患者心跳停止，魯斯里進行了25分鐘的心肺復甦術，卻沒能把患者從鬼門關救回來，「我沒有做到最好，或是說我的『最好』還不夠好」。

隨後魯斯里再度打給患者妻子，這次卻是通知死訊，「她哭了，我也哭了，我們一起在電話中哭了5分鐘」。不過妻子情緒平復後，依然向魯斯里道謝，這讓他更加難過，縱使心中有千言萬語，仍只能再度告訴家屬「我盡力了」。

由於染疫病故者無法按照一般死亡程序，魯斯里打開視訊，讓妻子能透過螢幕見到丈夫最後一面。文末魯斯里感嘆，「每天面對死亡或許不正常，但這就是我們的日常」，疫情嚴峻之際也只能收拾好情緒，回到崗位繼續為對抗疫情而奮鬥。

魯斯里在IG限時動態寫下這段經歷，坦言每天面對死亡就是前線醫護的日常。（翻攝自bukharirusli IG）


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