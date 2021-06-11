快訊／開打提前！日捐124萬AZ疫苗今晚配送「最快明起可接種」

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

日本捐贈124萬劑AZ疫苗今日完成檢驗封緘，原訂下週二（6/15）開打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（11）日傍晚宣布，這批疫苗今晚就可提前配送，依照各縣市準備安排，最快明起就可以開打。

中央流行疫情指揮中心日前已經公布最新7大類優先接種對象，除第7類還需等待造冊審核，1~6類會同步開打，除1~3類醫事人員、第4類必要出國人員維持，第5類改由長照機構工作人員及住民、洗腎患者序位提前，第6類則新增75歲以上長者。

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指揮中心指揮官陳時中原宣布將於端午連假之後，下週二（6/15）開打，而現在有了新的規劃，莊人祥今日傍晚受訪說明，由於AZ疫苗已經完成檢驗封緘，會從今晚提前展開配送，預期各縣市明日就可以取得疫苗，只要自認「準備好了」就可以開打，不用等到6/15。

莊人祥表示，這一批AZ疫苗首波配送66萬劑，今晚會先配送50多萬，剩餘10多萬則會在6/15前完成；目前各縣市規劃施打方式不同，有些是鄰里長通知、社區接種站，或者民眾自行到合約醫療院所進行預約。莊人祥說，初估合約醫療院所總數1526家，疫苗則會陸續配發到位。

▲COVID-19疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾經因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。