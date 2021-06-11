16歲少女失蹤3天陳屍樹上　「右眼被挖出」發現她是高官女兒！

#PalamuRapeIncident gives goosebumps. The 16-year-old daughter of a local BJP leader, was raped & the body had been suspended from a tree & her right eye gouged out. The girl was in class X.

What annoys the most is the selective media outrage.#Jharkhandhttps://t.co/J2lg8xI1ho — Rachit Agrawal (@AggRachit) June 10, 2021

記者李振慧／綜合報導

印度賈坎德邦一名16歲少女離家後失蹤，3天後被人發現陳屍在樹上，右眼還被殘忍挖出，全身多處受傷，家人懷疑她生前遭到性侵，而她的父親其實是當地人民黨領袖，是家中5名孩子的老大。

居住在帕拉木縣(Palamu district)布達巴爾村(Budhabar village)的16歲少女，7日上午10時離家後突然失蹤，家人隔天立即報案，村民9日在森林中一棵樹上找到遺體。

警方懷疑，凶嫌將少女殺害後，為了偽裝成自殺事件，才會故意把屍體吊在樹上，然而根據死者身上的傷勢，生前曾遭到無情虐待，目前已經遺體送去驗屍以查明死因與是否遭到性侵。

警方根據少女手機的通聯記錄，已逮捕一名23歲男子普拉迪普(Pradeep Kumar Singh Dhanuk)，懷疑可能還有其他人涉案。賈坎德邦人民黨發言人表示，如果警方的調查結果無法讓家屬信服，該黨將要求進行獨立調查。

▼少女被發現陳屍在樹上。（圖／示意圖／達志影像）