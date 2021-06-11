　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

6.2萬台灣人已打大陸疫苗　路透：北京影響輿論典型案例

▲▼台灣民眾抗議中國阻擋疫苗。（圖／路透）

▲台灣民眾抗議中國刻意阻擋疫苗。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

台灣疫情持續燃燒，大陸近日多次表明向台提供疫苗意願，但政府與民眾皆對「中國製」疫苗的安全抱有疑慮。大陸國台辦11日表示，歡迎台灣民眾自行前往接種疫苗，並呼籲政府移除中國疫苗運往台灣的「人為障礙」，讓民眾有機會接種中國研發「高效疫苗」。

《路透社》指出，中國的提議對台灣民眾沒有太大吸引力，台灣政治大學5月民調顯示，大多民眾拒絕接種中國疫苗。台灣安全官員表示，這是北京影響台灣輿論的典型案例，「可能對少數民眾有吸引力，但負擔得起費用的人並不多。」

國台辦表示，搭乘民航客運來大陸的台灣人，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。聲明中更強調，台灣政府應儘速移除疫苗輸台的「人為障礙」，以利台灣民眾獲得安全、高效的大陸疫苗。

截至5月31日，台灣已有約6.2萬民眾在中國大陸接種疫苗，大多長居當地生活與工作。

據《路透社》報導，中國長期稱台灣為領土之一，並多次提出要向台灣「同胞」提供疫苗，國台辦聲明中多次強調，中國國藥與科興疫苗皆獲世界衛生組織認可，納入「緊急使用清單」，在全球90多國施打，顯示大陸疫苗良好安全性與保護力。

ET快訊
台中新光三越櫃姐4代8人確診！嬤最先病發　感染源疑新北孫女
家庭防疫津貼QA一次看　「4步驟跟著做領1萬」
獨／新光三越站前店「染疫櫃姐現況曝」　崩潰喊：快瘋了　
遭出征「都打疫苗了，去隔離病房當志工」　曾雅蘭親回應！
吳子嘉爆「美國想靠台灣打敗AZ」　劉寶傑驚：有人不喜歡是美國
本土爆發已進入第5波　他從「波波相連」看見曙光
高端比AZ貴10倍　「全球11家疫苗價格」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本朝向20日如期解除緊急事態　東京大阪實施防疫重點措施

差37歲！高壯男愛上60歲嬤　被酸「女友有牙齒嗎」狂PO熱吻片反擊

扯！印度婦女委員：禁止女孩用手機「以免被性侵」　母親最該負責

北韓目標在「攻擊美國本土」！美防長擔憂：透過外交解決核武問題

他確診「無症狀」不隔離到處跑！　害老婆染疫「住院一晚」就病逝

6.2萬台灣人已打大陸疫苗　路透：北京影響輿論典型案例

台灣陷疫情＋氣候危機　CNN：「世界晶片工廠」缺水後果更嚴重

「千禧號」首航驚爆2確診！　出遊前疫苗PCR檢測都正常

墨爾本驚爆「零確診」解封！　僅1確診就強制封城戒備

日本贈台疫苗細節曝！　蔡英文親電安倍「希望6月中前提供疫苗」　

英國拚解封推出「免費居家快篩」　她實測：不看證件到超市就能買

爸不愛我！兒帶玩具零食離家出走 他緊追在後傻眼：只是叫你關遊戲

墨鏡哥硬切「反嗆你逼車逼怎樣」 動手怒敲騎士頭：錄R！檢舉我

峮峮挑戰畫畫沒人答對　KID.無尊：到底在畫什麼啦！！！

音樂結合工作！7工人創洗腦旋律　「隨節奏擺動壓木板」超級有默契

療癒！整理雜草變90度方正草皮　澳洲園丁工作日常引網讚：舒服

大馬男確診新冠肺炎談「後遺症」　肺部受損戴呼吸管...講話就會喘

疫情禁探病！癌末男和妻隔窗見面 道別完下午安詳離世...惹網友淚崩

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

囂張！國道三寶聚眾飆車、逼車　不明物遮車牌...網驚：似曾相識

日本朝向20日如期解除緊急事態　東京大阪實施防疫重點措施

差37歲！高壯男愛上60歲嬤　被酸「女友有牙齒嗎」狂PO熱吻片反擊

扯！印度婦女委員：禁止女孩用手機「以免被性侵」　母親最該負責

北韓目標在「攻擊美國本土」！美防長擔憂：透過外交解決核武問題

他確診「無症狀」不隔離到處跑！　害老婆染疫「住院一晚」就病逝

6.2萬台灣人已打大陸疫苗　路透：北京影響輿論典型案例

台灣陷疫情＋氣候危機　CNN：「世界晶片工廠」缺水後果更嚴重

「千禧號」首航驚爆2確診！　出遊前疫苗PCR檢測都正常

墨爾本驚爆「零確診」解封！　僅1確診就強制封城戒備

日本贈台疫苗細節曝！　蔡英文親電安倍「希望6月中前提供疫苗」　

國中遭重度霸凌「晚上做惡夢」　蔡佩軒硬起來...7字回擊對方秒怕了

平秀琳《平論無雙》突傳停播！　捧花謝觀眾2年支持…網嘆可惜

買錯浴巾顏色！毛寶貝「蓋黃布睡覺」　媽地獄哏笑：看到火要跑

75歲長者恐掀疫苗搶打潮　柯文哲「醜話在前」：打到的機會一半以下

天天喝咖啡害骨鬆？醫破解「3大迷思」：還可降低胃食道逆流風險

台中新光三越櫃姐4代8人確診！87歲嬤最先病發　感染源疑新北孫女

KAWASAKI重機「4款2022年式新車」來了！跑車越野滑胎巡航全都有

下周油價預估出爐「加油要快！」　九五汽油每公升逼近29元大關

看照片就哭了！《RM》笑著送別李光洙　12張劇透照滿滿洋蔥味

滿500元換1個！福容大飯店推出集章活動　集15個可換1000元現金券

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

國際熱門新聞

人妻再婚好友　竟生下亡夫的孩子

白人男挑釁亞裔選錯人！　遇到太極宗師一拳就被KO

快訊／拜登：捐5億劑輝瑞給92國

金正恩「快死了」？俄專家爆北韓進緊急狀態

辣妹遭教練「襲臀」投訴無用！她用這招反制

長髮妹熱舞一半男遭砍頭　抖音流傳血腥影片

18歲女離奇失蹤　偷藏男房間11年

日贈台疫苗細節曝　蔡英文親電安倍

狠甩馬克宏巴掌！28歲男自爆動手原因

日相稱台灣為國家　官房長官秒幫修正

韓記者打完嬌生曝：過3小時後勁超強

醫院斷氧氣5分鐘實驗　22染疫者發紫

韓大樓倒塌　活埋公車9死8傷

德初步研究：疫苗混打效果更好

更多熱門

相關新聞

南高聯手力推疫苗防疫長者安心施打

南高聯手力推疫苗防疫長者安心施打

疫情嚴峻，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫苗開打，目前中央配發之疫苗即將到貨，為了讓市民安心，台南市長黃偉哲指出，除南高聯手力推疫苗防疫，台南市已做好疫苗接種站準備，疫苗一到就可馬上開打。

新北醫師染疫猝死　鄰居驚憾：前幾天才去看診

新北醫師染疫猝死　鄰居驚憾：前幾天才去看診

台東「疫苗快打站」就位　一天可打8000人

台東「疫苗快打站」就位　一天可打8000人

高雄董仔開趴霸氣買單60萬！陳其邁怒了

高雄董仔開趴霸氣買單60萬！陳其邁怒了

如何防弊特權打疫苗？　侯友宜：稽查都會做到位

如何防弊特權打疫苗？　侯友宜：稽查都會做到位

關鍵字：

世界疫情新冠病毒COVID19中國疫苗路透

讀者迴響

熱門新聞

侯昌明曾雅蘭認打「好心肝」疫苗

林芳怡驟逝！友曝發病過程：不到24小時

國產疫苗價格貴8倍？　陳時中突爆氣：大家不是說再貴都要買！

獨／新光三越站前店3櫃姐確診！上班20天狂咳

林芳怡居家上班1個月驟逝！友3點不解：感染源？

即／欣傳媒總監林芳怡驟逝　親友沉痛

快訊／何時可降為「二級警戒」？　陳時中最新回應

阿根廷滅絕40年巨獺現蹤！他驚呆：沒人會相信

快訊／再增24死！今增288例本土

又沒整理！媽見右上亮點突然罵不了

端午連假登場！今晚啟動匝道儀控

北投1家確診3死　衛生所不來原以肺結核結案

藍綠大咖也偷打疫苗？　名嘴驚爆：這名單太精采了

台大女宿上吊　託學妹幫忙轉世！李茂生信了

快訊／郭子乾「兩度致歉」認了好心肝打疫苗！

更多

最夯影音

更多
英國拚解封推出「免費居家快篩」　她實測：不看證件到超市就能買

英國拚解封推出「免費居家快篩」　她實測：不看證件到超市就能買
爸不愛我！兒帶玩具零食離家出走 他緊追在後傻眼：只是叫你關遊戲

爸不愛我！兒帶玩具零食離家出走 他緊追在後傻眼：只是叫你關遊戲

墨鏡哥硬切「反嗆你逼車逼怎樣」 動手怒敲騎士頭：錄R！檢舉我

墨鏡哥硬切「反嗆你逼車逼怎樣」 動手怒敲騎士頭：錄R！檢舉我

峮峮挑戰畫畫沒人答對　KID.無尊：到底在畫什麼啦！！！

峮峮挑戰畫畫沒人答對　KID.無尊：到底在畫什麼啦！！！

音樂結合工作！7工人創洗腦旋律　「隨節奏擺動壓木板」超級有默契

音樂結合工作！7工人創洗腦旋律　「隨節奏擺動壓木板」超級有默契

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面